Ελλάδα

Μυτιλήνη: Για 6η ημέρα μπλοκάρουν το λιμάνι οι κτηνοτρόφοι – Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις

«Δεν δεχόμαστε να πίνουμε νερό με το αίμα των σφαγμένων ζώων μας» - Την ίδια στιγμή η συνεχιζόμενη επί δέκα μέρες μη τροφοδότηση του νησιού με προϊόντα έχει απορρυθμίσει πλήρως την αγορά
Κτηνοτρόφοι συμμετέχουν στο παλλεσβιακό συλλαλητήριο, εμποδίζοντας τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών από τα επιβατηγά πλοία της γραμμής, στο λιμάνι της Μυτιλήνης
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΥ

Για έκτη ημέρα κτηνοτρόφοι και παραγωγοί κρατούν κλειστό το λιμάνι της Μυτιλήνης και ζητούν ουσιαστικές αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώθηκαν από τον αφθώδη πυρετό.

Οι διαμαρτυρόμενοι κτηνοτρόφοι της Λέσβου δεν επιτρέπουν σε φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν κυρίως τρόφιμα και άλλα ευπαθή προϊόντα να βγουν στα λιμάνια της Μυτιλήνης από τα πλοία της γραμμής και τα φορτηγά εμπορικά οχηματαγωγά πλοία.

Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στη χερσαία ζώνη του επιβατικού λιμανιού της Μυτιλήνης, Γενική Συνέλευση των κτηνοτρόφων, των συνεταιρισμών και των αγροτικών συλλόγων και αποφάσισαν την συνέχισει των κινητοποιήσεων.

Την ίδια στιγμή η συνεχιζόμενη επί δέκα μέρες μη τροφοδότηση του νησιού με προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου και του τετραημέρου του Πάσχα) έχει απορρυθμίσει πλήρως την αγορά.

Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις σε βασικά προϊόντα. Τα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν αδειάσει, προβλήματα επάρκειας έχουν δημιουργηθεί σε προϊόντα όπως το αλεύρι για την παραγωγή ψωμιού ενώ και τα λαχανικά και τα φρούτα λείπουν αυτά που παράγονται στο νησί δεν φτάνουν να καλύψουν τη ζήτηση.

Σοβαρές ζημιές υπάρχουν και σε ευπαθή ή με περιορισμένη διάρκεια ζωής προϊόντα που εγκλωβίστηκαν μέσα στα πλοία.

Οι κτηνοτρόφοι του Μεσοτόπου απέκλεισαν την είσοδο του χωριού

Οι κτηνοτρόφοι του Μεσοτόπου, εκ των μεγάλων κτηνοτροφικών χωριών της Λέσβου, με περισσότερα από 30.000 αιγοπρόβατα και περισσότερους από 150 εκτροφείς, έστησαν από σήμερα Κυριακή (19.04.2026), μπλόκο στα όρια της Κοινότητας.

Με απόφαση της συνέλευσης του συνεταιρισμού και των κατοίκων του χωριού δεν θα γίνονται δεκτοί κτηνιατρικοί έλεγχοι στα κοπάδια, ούτε σφαγές ζώων που διαπιστώθηκαν θετικά στον αφθώδη πυρετό.

Μοναδικό αίτημά τους, η εφαρμογή από αύριο κιόλας καθολικού προγράμματος εμβολιασμού σε όλα τα αιγοπρόβατα της περιοχής και όλης της Λέσβου.

«Δεν δεχόμαστε να πίνουμε νερό με το αίμα των σφαγμένων ζώων μας, δεν δεχόμαστε τον αφανισμό μας. Τα πρόβατα μας είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, είναι η ψυχή μας», είπε, μιλώντας προς τους κτηνοτρόφους του Συνεταιρισμού ο διευθυντής του Μανώλης Κωνσταντιδέλλης.

Και προσέθεσε πως «δεν μπορούμε να αντέξουμε να βλέπουμε χωριανούς μας, 40χρονους και 50χρονους να κλαίνε και να μην μπορούν να αντέξουν το πώς θα ζήσουν από εδώ και πέρα. Αν ζήσουμε εμείς θα ζήσουμε όλοι. Αν πεθάνουμε εμείς και τα ζώα μας θα πεθάνουμε όλοι σε αυτόν τον τόπο. Το κακό θα σταματήσει σήμερα εδώ».

Μετά το τέλος της συνέλευσης, στήθηκε μπλόκο στην είσοδο του χωριού, το οποίο και θα παραμείνει ενεργό όλο το 24ωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παράδειγμα του Μεσοτόπου αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα χωριά κυρίως της δυτικής Λέσβου, κλείνοντας και αυτά την είσοδο τους σε «κτηνιάτρους και σφαγείς».

