Νάξος: Νεκρός 20χρονος σε τροχαίο – Η μηχανή που επέβαινε “καρφώθηκε” σε δέντρο

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Νάξο, όταν τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη γύρω στις 03:30 τα ξημερώματα της Τρίτης 19.8.2025, στον περιφερειακό δρόμο της Χώρας της Νάξου στο ύψος των εργατικών κατοικιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του naxostimes.gr, δύο νεαροί αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 17 και 20 ετών, επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 17χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Η μοτοσυκλέτα “καρφώθηκε” στον κορμό δέντρου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 20χρονος συνοδηγός και να τραυματιστεί σοβαρά ο 17χρονος οδηγός.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.