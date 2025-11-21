Ναύπλιο: 10χρονος έζησε τον πανικό από τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες – Έδωσε τα κοσμήματα της μητέρας του

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη δράση της σπείρας που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες σε όλη τη χώρα, με έναν 10χρονο στο Ναύπλιο να πέφτει θύμα τους και να ζει τον τρόμο.

Το 10χρονο παιδί στο Ναύπλιο, που έπεσε θύμα της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες, αναγκάστηκε μέσα στον πανικό του να παραδώσει σε έναν από τους κακοποιούς τα κοσμήματα της μητέρας του.

Κάμερα ασφαλείας του σπιτιού, κατέγραψε τις δραματικές στιγμές που ο 10χρονος πανικόβλητος, ψάχνει και παραδίδει στον δράστη τα κοσμήματα της μητέρας του.

Κάμερα έπιασε τον άνδρα την ώρα που πήγαινε στο σπίτι του μικρού παιδιού, ενώ είχε παρακολουθήσει ότι για λίγο έχει μείνει μόνο του στο σπίτι.

«Έτρεμε ολόκληρος, είχε ασπρίσει, Έκλαιγε, φώναζε ο μικρός “μπαμπά, μπαμπά”», ανέφερε η μητέρα στον ΑΝΤ1.

Όπως είπε η μητέρα, ο αριθμός του σταθερού τηλεφώνου είναι απόρρητος, έτσι «ο μικρός κατάλαβε ότι είναι ή ο μπαμπάς ή η μαμά που καλούν εκεί».

Όταν ο 10χρονος σήκωσε το τηλέφωνο, ο άνδρας από την άλλη γραμμή του είπε ότι δεν είναι ο μπαμπάς του αλλά ότι η μητέρα του έχει χτυπήσει πολύ σοβαρά και του ζήτησε να του δώσει όλα τα κοσμήματά της.

Ο μικρός φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο από τις εσωτερικές κάμερες του σπιτιού, πανικόβλητος, έψαχνε στο σπίτι τα κοσμήματα ενώ ο δράστης περίμενε στο μπαλκόνι του υπερυψωμένου ισογείου που ζει η οικογένεια, με τον 10χρονο να του τα δίνει στο χέρι και τον κακοποιό να φεύγει.

Το περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο με τον δράστη να συλλαμβάνεται όμως να αφήνεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την οικογένεια να ζει στον τρόμο. Ο κακοποιός, έπειτα συνελήφθη εκ νέου μαζί με τα μέλη της πολυδαίδαλης σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες.