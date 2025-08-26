Ελλάδα

Ναύπλιο: Εικόνες σπάνιας ομορφιάς με φλαμίνγκο στη θάλασσα του Αργολικού

Δεκάδες φλαμίνγκο έκαναν την εμφάνισή τους στο Ναύπλιο
Φλαμίνγκο στο Ναυπλιο
Φλαμίνγκο στο Ναυπλιο / Photo / argolikeseidhseis.gr

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός με δεκάδες φλαμίνγκο να ξαποσταίνουν στον Αργολικό κόλπο στο Ναύπλιο.

Τα σαράντα πανέμορφα φλαμίνγκο, κατεφθασαν κομψά και γαλήνια, για να ξεκουραστούν και να τραφούν στα ρηχά νερά του Υγροβιότοπου ανάμεσα στο Ναύπλιο και στη Νέα Κίο.

Μπορεί η εικόνα να είναι μαγευτική, όμως δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για την περιοχή που έχει υπάρξει ένα καταφύγιο που τονίζει την οικολογική αξία της περιοχής.

Φλαμίνγκο στο Ναυπλιο
Φλαμίνγκο στο Ναυπλιο / Photo / argolikeseidhseis.gr
Φλαμίνγκο στο Ναυπλιο
Φλαμίνγκο στο Ναυπλιο / Photo / argolikeseidhseis.gr
Φλαμίνγκο στο Ναυπλιο
Φλαμίνγκο στο Ναυπλιο / Photo / argolikeseidhseis.gr

Τα φλαμίνγκο ή φοινικόπτερα είναι πτηνά του γένους των φοινικόπτερων. Είναι πουλί που συναντάται σε όλο τον κόσμο και έχει χαρακτηριστικό ροζ φτέρωμα. Είναι ψηλόλιγνο με λεπτά πόδια και γαμψή μύτη. Το όνομα φλαμίνγκο προέρχεται από τη λέξη «flamengo», που σημαίνει «αυτός που έχει το χρώμα της φλόγας». Επίσης, παρόμοιο νόημα έχει και η ελληνική λέξη «φοινικόπτερος» που σημαίνει «αυτός που έχει φτερά στο κόκκινο χρώμα του αίματος».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo