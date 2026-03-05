Ναύπλιο: Τουρίστας έπεσε από λόφο και τραυματίστηκε σοβαρά

Παρ ολίγον τραγωδία το μεσημέρι της Πέμπτης (05.03.2026) στο Ναύπλιο, όταν 78χρονος τουρίστας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εξόρμησής του στον λόφο του Προφήτη Ηλία.

Ο 78χρονος από τη Νορβηγία μετά από πτώση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, καθιστώντας αδύνατη τη μετακίνησή του. Αμέσως κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό και τη διάσωσή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ ενώ έσπευσε άμεσα και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου, το οποίο ανέπτυξε ειδικό σχέδιο για την ανάσυρση του τραυματία από το δύσβατο σημείο, σύμφωνα με τις argolikeseidhseis.gr.

Οι πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άτυχο τουρίστα και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια σε σημείο όπου μπορούσε να παραληφθεί από ασθενοφόρο όχημα και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, δεν έχουν γίνει ακόμα πλήρως γνωστές.