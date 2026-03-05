Ελλάδα

Ναύπλιο: Τουρίστας έπεσε από λόφο και τραυματίστηκε σοβαρά

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, δεν έχουν γίνει ακόμα πλήρως γνωστές
ΝΑΥΠΛΙΟ - Το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Μαρτίου ένας 68χρονος τουρίστας από τη Νορβηγία τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της εξόρμησής του στον λόφο του Προφήτη Ηλία, στη περιοχή της Ασίνης. Ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με την παρέα του για πεζοπορία στον λόφο του Προφήτη Ηλία, κοντά στο χωριό Αγία Παρασκευή Ναυπλίου. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στήθηκε επιχείρηση διάδοσης που διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες, λόγω του δύσβατου εδάφους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ στο σημείο κλήθηκε και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ. Αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση, ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Άργους για την παροχή ιατρικής φροντίδας. (Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)

Παρ ολίγον τραγωδία το μεσημέρι της Πέμπτης (05.03.2026) στο Ναύπλιο, όταν 78χρονος τουρίστας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εξόρμησής του στον λόφο του Προφήτη Ηλία.

Ο 78χρονος από τη Νορβηγία μετά από πτώση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, καθιστώντας αδύνατη τη μετακίνησή του. Αμέσως κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό και τη διάσωσή του.

Στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ ενώ έσπευσε άμεσα και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου, το οποίο ανέπτυξε ειδικό σχέδιο για την ανάσυρση του τραυματία από το δύσβατο σημείο, σύμφωνα με τις argolikeseidhseis.gr.

Οι πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άτυχο τουρίστα και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια σε σημείο όπου μπορούσε να παραληφθεί από ασθενοφόρο όχημα και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Επιχείρηση διάσωσης του τουρίστα
Επιχείρηση διάσωσης του τουρίστα / (Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, δεν έχουν γίνει ακόμα πλήρως γνωστές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
144
82
69
63
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo