Νέα Ιωνία: Νεαρός επιτέθηκε σε υπαλλήλους καθαριότητας – Τους έβγαλε όπλο και τους απείλησε

Χωρίς πινακίδες το αυτοκίνητό του - Το χρονικό της επίθεσης
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία, με θύματα -ξανά- υπαλλήλους καθαριότητας. Οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν πως νεαρός ξεκίνησε να τους βρίζει πριν τους βγάλει όπλο και τους απειλήσει.

Η επίθεση έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης (22.04.2026) στην οδό Βοσπόρου στη Νέα Ιωνία. Σύμφωνα με την καταγγελία, τη στιγμή που οι υπάλληλοι καθαριότητας άδειαζαν τους κάδους σκουπιδιών, ο νεαρός τους προσέγγισε και ξεκίνησε να τους βρίζει, υποστηρίζοντας πως ένας από τους κάδους που άφησαν, χτύπησαν το αυτοκίνητό του.

Ο δράστης όμως δεν περιορίστηκε μόνο στις φωνές. Στη συνέχεια, έδειξε επιδεικτικά το όπλο που είχε τοποθετημένο στη ζώνη του και άρχισε να απειλεί.

Εργαζόμενος προχώρησε αμέσως σε καταγγελία και αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ήδη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Σύμφωνα και πάλι με την καταγγελία, το αυτοκίνητο του νεαρού δεν έφερε καν πινακίδες.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις ώστε να βρουν τα ίχνη του νεαρού.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Λάουρα Κοβέσι και Γιώργος Φλωρίδης τα είπαν για μισή ώρα στο υπουργείο Δικαιοσύνης – Στο «τραπέζι» η ανανέωση θητείας των Ευρωεισαγγελέων
Λίγο περισσότερο από μισή ώρα διήρκεσε η συνάντηση της Λάουρας Κοβέσι με την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, τον υπουργό και τον...
Η Λάουρα Κοβέσι στο υπουργείο Δικαιοσύνης
