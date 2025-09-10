Νέα καταγγελία για τον καρδιοχειρούργο του Ιπποκράτειου: «Αν δε μου δώσεις 3.000 ευρώ δεν κάνω το χειρουργείο»

Ακόμα μια καταγγελία για «φακελάκι» αποκαλύπτεται για τον διευθυντή καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, επ’ αυτοφώρω να παίρνει φακελάκι από συγγενή ασθενούς.

Ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου φαίνεται πως είχε στήσει μια καλοστημένη φάμπρικα με φακελάκια, ζητώντας από ασθενείς και συγγενείς τους να καταβάλουν μεγάλα ποσά είτε για χειρουργηθούν είτε για να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής κατά τη νοσηλεία τους.

Όπως αποκαλύπτει η ΕΡΤ, τον γιατρό παγίδευσε η σύζυγός ενός ασθενούς, η οποία του έδωσε έναν φάκελο με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία της είχαν δώσει αστυνομικοί. Η γυναίκα είχε ενημερώσει τις αρχές για το ραντεβού με τον γιατρό και μόλις συναντήθηκαν και του παρέδωσε τα χρήματα, τότε τα στελέχη των Εσωτερικών Υποθέσεων του πέρασαν χειροπέδες.

Κατά τη σύλληψή του ο γιατρός υποστήριξε πως τα χρήματα δεν ήταν δικά του, όμως οι αστυνομικοί είχαν φροντίσει και είχαν βάλει προσημειώμενα χαρτονομίσματα.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για την πρώτη υπόθεση, καθώς υπάρχουν κι άλλες καταγγελίες για φακελάκι από τον ίδιο γιατρό που ζητούσε χρήματα είτε για να τους χειρουργήσει πιο γρήγορα, είτε για να συνεχίσει να τους φροντίζει μετά το χειρουργείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η νύφη ασθενούς κατήγγειλε πως στην ουσία την εκβίαζε ο γιατρός. Συγκεκριμένα, ο γιατρός της ζητούσε χρήματα προκειμένου να βάλει στο χειρουργείο την πεθερά της. Της έλεγε συγκεκριμένα ότι αν δεν μου δώσεις τα 3 χιλιάρικα δεν τη βάζω στο χειρουργείο.

Η συγκεκριμένη γυναίκα λέει πως της ζήτησε τα 3.000 ευρώ για «να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά», υπονοώντας ότι και κάποιοι συνεργάτες του, ενδεχομένως να πάρουν κάποιο ποσοστό από αυτά τα χρήματα.

Η ταρίφα του συγκεκριμένου καρδιοχειρουργός ξεκινούσε από τα 8000 ευρώ και μπορούσε να πέσει μέχρι και 3.000 ευρώ ανάλογα, με την οικονομική κατάσταση του ασθενούς, όπως λένε τα θύματά του και φυσικά ανάλογα με τον σύνδεσμο, δηλαδή το άτομο το οποίο τον είχε φέρει σε επαφή. Αν για παράδειγμα είχε γίνει κάποια συνεννόηση με κάποιον γνωστό του γιατρό, τότε ζητούσε λιγότερα χρήματα.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι καταγγέλλουν ότι προτού τους βάλει στο χειρουργείο ζητούσε το πρώτο μέρος του ποσού και στη συνέχεια προκειμένου να συνεχίσει να τους φροντίζει και να τους βλέπει, ζητούσε και τα υπόλοιπα χρήματα.