Νέα «κύματα» μεταναστών στην Κρήτη: Διασώθηκαν 95 άτομα σε 3 διαφορετικές επιχειρήσεις

Ανάμεσά τους γυναίκες και ένα βρέφος - Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός
Μετανάστες
Σε 3 διαφορετικά περιστατικά επιχείρησαν, κατά τη διάρκεια της νύχτας (20.12.2025) οι λιμενικές αρχές της Κρήτης. Συνολικά διασώθηκαν 95 μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες αλλά και βρέφος.

Η πρώτη επιχείρηση διάσωσης έγινε 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου στην Κρήτη. Εκεί βρέθηκε σκάφος με 33 μετανάστες. Όλοι μεταβιβάστηκαν σε σκάφος της δύναμης της FRONTEX το οποίο εν τέλει τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Η δεύτερη επιχείρηση έγινε 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου βρέθηκαν από περιπολικό του Λιμενικού 27 μετανάστες (ανάμεσά τους γυναίκες και βρέφος) που επέβαιναν σε λέμβο. Άμεσα προχώρησε η διαδικασία περισυλλογής και η μεταφορά τους στους Καλούς Λιμένες.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, λίγη ώρα μετά μια 3η λέμβος εντοπίστηκε 2,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ψαρής Φοράδας του δήμου Βιάννου. Σε αυτήν επέβαιναν 35 άτομα, που επίσης περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα.

