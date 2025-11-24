Νέα Πέραμος: «Τον είχε πνίξει, έλεγε ότι αν πάει σπίτι θα τον σκοτώσει» – Το βίαιο παρελθόν πίσω από την αδελφοκτονία

Σοκ αλλά όχι έκπληξη προκάλεσαν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την οικογενειακή τραγωδία στον Λουτρόπυργο Νέας Περάμου, όπου σημειώθηκε η αδελφοκτονία το πρωί της Δευτέρας (24.11.2025).

Οι μαρτυρίες των γειτόνων δράστη και θύματος στη Νέα Πέραμο, σκιαγραφούν την εικόνα μιας διαλυμένης οικογένειας που ζούσε υπό άθλιες συνθήκες, με την αδελφοκτονία να μοιάζει, όπως είπαν, ζήτημα χρόνου. «Καθημερινοί καβγάδες και προηγούμενη απόπειρα στραγγαλισμού», υποστήριξαν.

Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν καθημερινό φαινόμενο τα τελευταία 15 χρόνια. Γείτονας της οικογένειας αποκαλύπτει πως το θύμα, εξέφραζε συχνά φόβους για τη ζωή του.

«Εμένα μου έλεγε το θύμα πολλές φορές ότι κινδυνεύει από τον μικρό, ότι θα τον σκοτώσει» αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως στο παρελθόν υπήρξε περιστατικό ακραίας βίας.

«Πριν ένα διάστημα τον είχε πνίξει, του είχε κοπεί η αναπνοή. Τους πήραν μέσα, έγινε δικαστήριο και επιβλήθηκε ποινή με αναστολή δύο ετών. Όσο ίσχυε η αναστολή φοβόντουσαν, αλλά μόλις πέρασαν τα δύο χρόνια, οι συγκρούσεις επανήλθαν», ανέφεραν.

«Αν πάω σπίτι, θα τον σκοτώσω»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία που μετέφερε τα λόγια του θύματος λίγο πριν το μοιραίο. Το θύμα συχνά κοιμόταν σε στάση λεωφορείου ή φιλοξενούνταν από τρίτους για να αποφύγει τις εντάσεις, όπως φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί σε γνωστό του.

«Δεν θα πάω πάνω, γιατί αν πάω θα τον σκοτώσω» φέρεται να είχε πει το θύμα, φοβούμενος πως η κατάσταση θα εκτροχιαστεί. «Τελικά έγινε το αντίθετο» όπως σχολίασαν οι γείτονες.

Οι περιγραφές για την καθημερινότητα στο σπίτι της οικογένειας είναι αποκαρδιωτικές. Τα αδέλφια ζούσαν σε συνθήκες εξαθλίωσης, με την Πρόνοια να τους παρέχει συσσίτιο, ενώ συχνά ο ένας αδελφός κατέφευγε στην επαιτεία, όσο ο άλλος εργαζόταν περιστασιακά.

Στήριγμα στην οικογένεια προσπαθούσε να είναι ένας τρίτος αδελφός, ο οποίος εργάζεται και τους συντηρούσε, καθώς και η μητέρα τους παλαιότερα, η οποία περιγράφεται ως μια ηρωική φιγούρα που δούλευε από τα ξημερώματα έως το βράδυ.

Οι γείτονες έκαναν λόγο για αδιαφορία και καθυστερημένη αντίδραση των αρμόδιων φορέων. Παρά τις προσπάθειες της γειτονιάς και της εκκλησίας να βοηθήσουν τα αδέρφια, ακόμα και με επίσκεψη σε ψυχίατρο –στον οποίο ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε, η λύση δεν δόθηκε ποτέ.

«Ήταν άκρως επιθετικοί και επικίνδυνοι. Ο χρόνος άργησε να φέρει αυτό που έγινε, εφόσον δεν επενέβησαν άλλες δυνάμεις να το σταματήσουν», τόνισαν οι κάτοικοι, αφήνοντας αιχμές για το κενό στην κρατική πρόνοια και την ψυχιατρική υποστήριξη.