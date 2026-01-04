Νέα Σμύρνη: Εμπρησμός πίσω από την φωτιά στο κέντρο αισθητικής – Βρέθηκαν υπολείμματα πλαστικού μπουκαλιού

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα (04.01.2026) σε κέντρο αισθητικής στη Νέα Σμύρνη.

Οι αρχές αποδίδουν τη φωτιά σε εμπρησμό. Οι φλόγες ξέσπασαν ξαφνικά γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα, στο κατάστημα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κύπρου και Μεσημβρίας στη Νέα Σμύρνη.

Αν και οι γείτονες ενημέρωσαν αμέσως την πυροσβεστική, η φωτιά πρόλαβε να καταστρέψει ό,τι βρήκε στο διάβα της. Το κατάστημα κάηκε, οι τοίχοι μαύρισαν και για πολύ λίγο οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν στους υπόλοιπους ορόφους της πολυκατοικίας οι οποίοι κατοικούνται.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, στον τόπο της φωτιάς βρέθηκαν υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι που παραπέμπουν σε εμπρησμό.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, σε συνεργασία με το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.