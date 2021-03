Νέα Σμύρνη: Και οι αστυνομικοί υπό έλεγχο μετά τα video στα social media

Δεν ήταν μόνο η άγρια επίθεση σε βάρος αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη που προκάλεσε σοκ. Τα social media έχουν γεμίσει video και οργισμένα μηνύματα και για τη συμπεριφορά των αστυνομικών. Και η ΕΛ.ΑΣ., «λέει» πως κι αυτοί είναι υπό έρευνα.

Video από τη Νέα Σμύρνη που δείχνουν τους αστυνομικούς να μαζεύονται στην άκρη εντός δρόμου και να φωνάζουν ο ένας στον άλλο «πάμε να τους σκοτώσουμε» και «πάμε να τους γαμ@@@@».

Στο twitter, έχουν από το βράδυ της Τρίτης, και ενώ τα όσα γίνονταν στη Νέα Σμύρνη βρίσκονταν σε εξέλιξη ανέβηκαν βίντεο που δείχνουν αστυνομικούς είτε να ρίχνουν με το μηχανάκι άνδρα που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο, είτε επιχειρούν να συλλάβουν κάποιον σε ένα σκοτεινό στενό και ενώ πολίτες από τα μπαλκόνια τους φωνάζουν «ντροπή» και τους ζητούν να αφήσουν τον, όπως αναφέρεται στις αναρτήσεις, πιτσιρικά. Ή ακόμη και για την εισβολή αστυνομικών σε συνεργείο, όπου κυνήγησαν νεαρό και τον έβγαλαν έξω για να τον συλλάβουν, όπως αναφέρεται.

What are being described as police reprisals are being carried out currently across #ΝεαΣμυρνη, #Athens, #Greece, after a Hellenic Police officer was beaten unconscious in tonight’s riot: pic.twitter.com/uaRTd7KnvH