Ελλάδα

Νέα Σμύρνη: Χειροπέδες σε 25χρονο που είχε «ρημάξει» μίνι μάρκετ – Βίντεο από τη δράση του

Σύλληψη 25χρονου στη Νέα Σμύρνη για ληστείες
Ο 25χρονος την ώρα που εισβάλλει σε μίνι μάρκετ στη Νέα Σμύρνη

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 25χρονος ο οποίος κατηγορείται για ληστείες σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Το βράδυ της Δευτέρας (18.8.25) ο 25χρονος με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε από υπάλληλο μίνι μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης, καθώς και καταγεγραμμένων ληστειών σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκε απογευματινές ώρες της περασμένης Τρίτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Σημειώνεται ότι κατά τη σύλληψή του φορούσε παπούτσα τα οποία φορούσε όταν έκανε τη ληστεία, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησε κατά τη διάπραξη της ληστείας.

Σύλληψη 25χρονου για ληστείες στη Νέα Σμύρνη
Το μαχαίρι που έφερε και τα παπούτσια που φορούσε ο 25χρονος που συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη / astynomia.gr

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, ο 24χρονος ταυτοποιήθηκε ως δράστης σε τρεις περιπτώσεις ληστειών σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη: Στο γραφείο του πρωθυπουργού το αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το Παλαιστινιακό
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε πως η επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη έχει σταλεί στο γραφείο του πρωθυπουργού Κυριάκου...
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Η συγκινητική ανάρτηση της Παυλίνας Κωνσταντάρα για τον Δημήτρη Κωνσταντάρα - «Ταλαιπωρήθηκε και στεναχωρήθηκε πολύ, δεν είναι δίκαιο»
Η κόρη του Δημήτρη Κωνσταντάρα, Παυλίνα έκανε σήμερα Δευτέρα, μία συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια του πατέρα της, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook
Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας και η κόρη του, Παυλίνα
Newsit logo
Newsit logo