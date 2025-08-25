Νέα Σμύρνη: Χειροπέδες σε 25χρονο που είχε «ρημάξει» μίνι μάρκετ – Βίντεο από τη δράση του

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 25χρονος ο οποίος κατηγορείται για ληστείες σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Το βράδυ της Δευτέρας (18.8.25) ο 25χρονος με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε από υπάλληλο μίνι μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης, καθώς και καταγεγραμμένων ληστειών σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκε απογευματινές ώρες της περασμένης Τρίτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Σημειώνεται ότι κατά τη σύλληψή του φορούσε παπούτσα τα οποία φορούσε όταν έκανε τη ληστεία, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησε κατά τη διάπραξη της ληστείας.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, ο 24χρονος ταυτοποιήθηκε ως δράστης σε τρεις περιπτώσεις ληστειών σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.