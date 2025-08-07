Νέα Στύρα: Το απόγευμα θα ξεκινήσει η προσπάθεια απομάκρυνσης του φέρι μποτ που κόλλησε σε ξέρα

Μετά τα ευρήματα των ειδικών όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ρωγμές σε μήκος περίπου 15 μέτρων στο φέρι μποτ, που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα, η πλοιοκτήτρια εταιρεία κατέθεσε νωρίς το μεσημέρι στο υπουργείο Ναυτιλίας το σχέδιο απομάκρυνσης του πλοίου και πήρε έγκριση για να προχωρήσουν οι εργασίες.

Εκτός απροόπτου θα ξεκινήσει το απόγευμα η προσπάθεια αποκόλλησης του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», το οποίο προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα της Εύβοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, νωρίτερα παραδόθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες το σχέδιο ανέλκυσης. Θα πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και εάν δεν προκύψει κάποια αντένδειξη, θα τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία αποκόλλησης.

Μάλιστα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του πλοίου για την διακοπή της εισροής υδάτων στο κύτος του πλοίου.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού από ειδικό δύτη, κατεγράφησαν διάσπαρτα «σκισίματα» στο κύτος του πλοίου, τα οποία στο σύνολό τους, είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων.

Στο πλοίο, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα-Στύρα, επέβαιναν 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα. Όλοι τους, απομακρύνθηκαν και είναι ασφαλείς.

Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί να επιστραφούν πίσω στους επιβάτες τα αυτοκίνητά τους.

Ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Χαλκίδας, αποδίδοντας την προσάραξη σε μηχανικό πρόβλημα, κάτι που θα εξεταστεί από τους ειδικούς πραγματογνώμονες που θα οριστούν.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται δύο ρυμουλκά στο σημείο και είναι σε ετοιμότητα. Στο ένα βρίσκονται 15 άτομα, μέλη πληρώματος, τα οποία θα προχωρήσουν στις εργασίες όταν ξεκινήσουν, ενώ στο άλλο βρίσκεται ναυπηγός.

Σημειώνεται ότι το ένα από τα δύο ρυμουλκά έχει πάρει κάθετη θέση προς το πλοίο, έχει κολλήσει την πλώρη πάνω στο πλοίο, ώστε να το στηρίξει και να μην πάρει μεγαλύτερη κλίση λόγω των ανέμων, οι οποίοι φτάνουν τα 7 μποφόρ στην περιοχή.

Στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι και οι Αρχές ελπίζουν να γίνει σήμερα η απομάκρυνση του πλοίου ώστε να προλάβουν την ενίσχυση των ανέμων που αναμένεται τις επόμενες ώρες.