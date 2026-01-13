Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο με πέντε παραβιάσεις και δύο παραβάσεις από F-16 και UAV

Νέο σκηνικό προκλητικότητας έστησαν σήμερα (13.01.2025) στο Αιγαίο οι Τούρκοι αφού με τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) προχώρησαν σε παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου και σε παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, δύο παραβάσεις έγιναν από ένα F-16 και ένα UAV έκαστος, ενώ οι πέντε παραβιάσεις στο κεντρικό και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έγιναν πάλι από τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη.

Τα δύο ζεύγη τουρκικών F-16 και το UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις.

Πηγή: OnAlert.gr