Ελλάδα

Νεαρή οδηγός καρφώθηκε σε δέντρο στα Καλάβρυτα: Άμορφη μάζα το αυτοκίνητο, σώθηκε από θαύμα – Δείτε εικόνες

Η γυναίκα κατάφερε να βγει σώα και αβλαβής από το στραπατσαρισμένο αυτοκίνητο
Αυτοκίνητο σε δέντρο
Το σημείο του τροχαίου / kalavrytanews

Ένα σοκαριστικό τροχαίο συνέβη στα Καλάβρυτα με μία νεαρή γυναίκα να σώζεται από θαύμα.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η νεαρή οδηγός, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με έλατο με την γυναίκα να γλιτώνει τη ζωή της στο τροχαίο ατύχημα από τύχη.

Κατά τη σύγκρουση το αυτοκίνητό της ανατράπηκε και έπεσε στην πλαγιά ενώ έγινε μία άμορφη μάζα σιδερικών.

Το ατύχημα έγινε στον δρόμο από το Χιονοδρομικό Κέντρο προς τα Καλάβρυτα, λίγο μετά τη διασταύρωση για Περιστέρα.

Αυτοκίνητο σε δέντρο
Το σημείο του τροχαίου / kalavrytanews
Αυτοκίνητο σε δέντρο
Το σημείο του τροχαίου / kalavrytanews
Αυτοκίνητο σε δέντρο
Το σημείο του τροχαίου / kalavrytanews

Σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews.com, η νεαρή, που ήταν μόνη στο όχημα, προσπάθησε να αποφύγει ένα ζώο που βρέθηκε στον δρόμο. Κατά τον ελιγμό, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δέντρο και αναποδογύρισε.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβέστες, αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων για βοήθεια.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τη σοβαρή ζημιά στο όχημα, η οδηγός δεν τραυματίστηκε. Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων για εξετάσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
81
73
71
53
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo