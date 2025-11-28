Νέες προκλήσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο – Αναχαιτίσεις από την Πολεμική Αεροπορία

Προκαλεί ξανά η Τουρκία στο Αιγαίο με μία παραβίαση και δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών, τις οποίες πραγματοποίησε την Παρασκευή (28.11.2025).

Η Τουρκία επέστρεψε την Παρασκευή στο Αιγαίο με προκλητική διάθεση, αλλά αυτή την φορά δεν ήταν μαχητικά αεροσκάφη, ούτε UAV, ούτε κατασκοπευτικά αεροσκάφη με τα οποία οι στρατιωτικές δυνάμεις της Άγκυρας παραβίασαν το διεθνές δίκαιο.

Αντιθέτως, ένα ελικόπτερο στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίο προχώρησε σε δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε μια παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

Κατά πάγια πρακτική, το τουρκικό ελικόπτερο αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 28η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 Ε/Π

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 1

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 2

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 1

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Το ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

πηγή: OnAlert.gr