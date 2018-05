Νέες ταυτότητες και διπλώματα οδήγησης – Τι αλλάζει – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σε νέα εποχή μπαίνουν ταυτότητες και διπλώματα οδήγησης. Τα έγγραφα που όλοι έχουν αλλάζουν μορφή και διαδικασία απόκτησης και καλό είναι να γνωρίζετε τις λεπτομέρειες για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων.

Οι νέες ταυτότητες

Σε ό,τι αφορά στις ταυτότητες αλλάζει το σχήμα και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η αλλαγή τους είναι υποχρεωτική, αλλά δεν θα γίνει ταυτόχρονα για όλους, καθώς είναι μεγάλος ο αριθμός. Το κόστος για την αντικατάσταση της ταυτότητας είναι 10 ευρώ, ενώ για πολύτεκνους το κόστος θα είναι 5 ευρώ.

Έτσι σύμφωνα με τη σχετική απόφαση η αντικατάσταση των ταυτοτήτων θα γίνει ως εξής:

α. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Α έως και Ε, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13.

β. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Ζ έως και Κ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης περίπτωσης.

γ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Λ έως και Ο, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (β).

δ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Π έως και Σ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (γ).

ε. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Τ έως και Ω, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (δ).Μέχρι την αντικατάστασή τους, τα ως άνω δελτία θεωρούνται ισχυρά.

Σε κάθε περίπτωση η ισχύς τους παύει μετά το πέρας διαστήματος πέντε (5) ετών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις νέες ταυτότητες

α. Μία (1) φωτογραφία, η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου 9303 του ICAO.

β. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Β΄ του άρθρου 14 της παρούσας, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.), των απαραίτητων για την έκδοση του δελτίου στοιχείων δημοτολογίου.

Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.), τα απαραίτητα για την έκδοση του δελτίου δημοτολογικά στοιχεία, προκύπτουν από πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης (ΔΙΑΔΠ/Α/18532/06 ΦΕΚ 1309/Β’ Απόφαση Υπουργού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

γ. Αίτηση έκδοσης – αντικατάστασης, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Γ΄ του άρθρου 14 της παρούσας, η οποία συμπληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης, με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό της περίπτωσης (β), εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα.

δ. Το παλαιό δελτίο ταυτότητας, πλην των περιπτώσεων απώλειας και κλοπής.

ε. Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για την πιστοποίηση πληρωμής του παραβόλου έκδοσης – αντικατά- στασης του δελτίου, καθώς και ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών και του δελτίου, προς και από την Υπηρεσία εκτύπωσης – προσωποποίησης.

στ. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός), με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική προς τούτο υπεύθυνη δήλωση. Αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, θα τηρείται από την αρχή έκδοσης, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.

ζ. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγραφή των στοιχείων αυτών. η. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρονται οι συνθήκες απώλειας, για τις περιπτώσεις έκδοσης – αντικατάστασης του δελτίου λόγω απώλειας.

Σε περίπτωση έκδοσης – αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας λόγω κλοπής, υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής) στην οποία δηλώθηκε η κλοπή.

θ. Απόφαση καθορισμού επιμέλειας ή ορισμού επιτρόπου ή δικαστικού συμπαραστάτη, όταν πρόκειται για έκδοση δελτίου σε πρόσωπο, η επιμέλεια του οποίου ασκείται σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή το οποίο τελεί σε επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση.

Τα στοιχεία που θα αναγράφονται στις νέες ταυτότητες

Οι ταυτότητες θα έχουν διαστάσεις παρόμοιες με αυτές των καρτών των τραπεζών, με πλάτος 8,5 εκατοστά και ύψος 5,5 εκατοστά. Στις νέες ταυτότητες θα αναγράφονται:

– Θυρεός Ελληνικής Δημοκρατίας

– Όνομα της Χώρας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / HELLENIC REPUBLIC)

– Τύπος εγγράφου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / IDENTITY CARD)

– To σήμα του ICAO για την ύπαρξη RFID chip

– Αριθμός ταυτότητας (ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / CARD NUMBER)

– Επώνυμο / Surname

– Όνομα / Name

– Φύλο / Sex (Άρρεν / Θήλυ – Male / Female)

– Ημερομηνία γέννησης / Date of birth

– Ιθαγένεια / Nationality

– Ημερομηνία λήξης / Date of expiry

– Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας (CAN – Card Access Number)

– Αρχή έκδοσης

– Υπογραφή κατόχου / Signature of bearer

– Φωτογραφία κατόχου σε πλαίσιο διαστάσεων 37 x 30 mm

– Όνομα πατέρα / Father’s name

– Όνομα μητέρας / Mother’s name

– Τόπος γέννησης / Place of birth

– Ημερομηνία έκδοσης / Date of issue

– Ομάδα αίματος / Blood type (προαιρετικά)

– Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Στη Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης του δελτίου ταυτότητας, αποτυπώνονται δεδομένα με μηχανικά αναγνώσιμους χαρακτήρες OCR-B, σύμφωνα με το έγγραφο 9303 του ICAO.

Στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης, αποθηκεύονται φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή, τα στοιχεία της Μηχανικώς Αναγνώσιμης Ζώνης του δελτίου (MRZ), τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και επώνυμο πατέρα, επώνυμο μητέρας, ύψος του κατόχου (μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας), ο Δήμος εγγραφής και ο αριθμός δημοτολογίου και ο τόπος έκδοσης του δελτίου.

Τα νέα διπλώματα οδήγησης

Κάθε υποψήφιος οδηγός ή οδηγός υποβάλλεται πρώτα σε θεωρητική εξέταση. Μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση ακολουθεί η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την κατηγορία οδήγησης που έχει αιτηθεί ο υποψήφιος οδηγός. Η εξέταση στα θεωρητικά και τον τρόπο οδήγησης γίνεται σε διαφορετικές ημέρες.

Σε περίπτωση αποτυχίας του υποψηφίου στο δεύτερο στάδιο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, στην επανεξέταση, ο υποψήφιος επανεξετάζεται και στο πρώτο στάδιο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Οδηγοί μοτοσικλετών

Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων πραγματοποιείται από τον υποψήφιο μόνο του επί της εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας ή του εκπαιδευτικού μοτοποδηλάτου και στα δύο στάδια.

Ειδικοί χώροι – Απών ο δάσκαλος οδήγησης

Οι ειδικές δοκιμασίες διενεργούνται μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή Πίστες Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών όπου υπάρχουν, οι οποίοι βρίσκονται σε οικεία ή όμορη Περιφερειακή Ενότητα. Οι ειδικές δοκιμασίες πραγματοποιούνται από τον υποψήφιο χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή και του εξεταστή. Οι παραπάνω ειδικές δοκιμασίες δύνανται να διενεργούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης καταγραφής των δεδομένων της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς και αυτόματης εξαγωγής του αποτελέσματος.

Ηλεκτρονική καταγραφή

Η θεωρητική εξέταση και η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο και καταγράφεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων.

Το καταγεγραμμένο υλικό περιέχει οπτικοακουστικό υλικό:

α) από το χώρο διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων, όπου απεικονίζονται όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία.

β) από το εσωτερικό του εκπαιδευτικού οχήματος, όπου απεικονίζονται όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία.

γ) από το εξωτερικό του εκπαιδευτικού οχήματος, όπου απεικονίζεται το οδικό δίκτυο που κινείται το εκπαιδευτικό όχημα.