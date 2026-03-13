Ελλάδα

Νεκρός 63χρονος οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της Άμεσης Δράσης – Συνελήφθη ο αστυνομικός

Για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια συνελήφθη ο αστυνομικός
Μηχανή της ΕΛΑΣ
Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χτες Πέμπτη (12.03.2026) σε περιοχή της Αττικής, όπου μια υπηρεσιακή μοτοσικλέτα με οδηγό έναν αστυνομικό συγκρούστηκε με διερχόμενη μηχανή που οδηγούσε ένας 63χρονος.

Σήμερα Παρασκευή , συνελήφθη ο αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Το δυστύχημα συνέβη στο κέντρο της Αθήνας.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ο αστυνομικός οδηγώντας την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα, που οδηγούσε ο άτυχος 63χρονος, ελληνικής καταγωγής.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, όπου ο 63χρονος κατέληξε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Σε βάρος του διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
258
98
65
65
54
Newsit logo
Newsit logo