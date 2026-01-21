Νεκρός ο λιμενικός που ανασύρθηκε από την θάλασσα στο Παράλιο Άστρος – Χτύπησε το κεφάλι του στα βράχια κατά την πτώση

Νεκρός ο λιμενικός που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα στο Παράλιο Άστρος το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος λιμενικός βοηθούσε στο δέσιμο σκαφών στο Παράλιο Άστρος, ώστε να μην παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους, όταν για άγνωστο λόγο έπεσε στη θάλασσα στο παράλιο Άστρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο λιμενικός ήταν σε περιπολία μαζί με συνάδελφό του και έκαναν ελέγχους στα σκάφη καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι 9 με 10 μποφόρ λόγω της κακοκαιρίας.

Για άγνωστους μέχρι τώρα λόγους, ο άνδρας και η συνάδελφός του βρέθηκαν στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο στο κεφάλι σε βράχια κατά την πτώση του.

Αμέσως σήμανε συναγερμός για τη διάσωσή τους, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Λιμενικού, εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού μας που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού μας που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.

Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) January 21, 2026

Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και την προστασία όλων μας, ρισκάροντας τη ζωή τους».