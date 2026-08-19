Νέο «ρεσιτάλ» προκλήσεων από την Τουρκία στο Αιγαίο ταράζει τα «ήρεμα νερά»

Συνεχίστηκαν την Τετάρτη (19.08.2026) οι προκλήσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο με παραβάσεις στο FIR Αθηνών από F-16, UAV και κατασκοπευτικά αεροσκάφη.

Με 9 παραβάσεις στο FIR Αθηνών από συνολικά οκτώ αεροσκάφη συνεχίζονται οι προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, «ταράζοντας» τα «ήρεμα νερά» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

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Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, στις σημερινές τουρκικές προκλήσεις συμμετείχαν δύο F-16, ένα αεροσκάφος ATR-72, ένα CN-235 και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), τα οποία πέταξαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ένα τουρκικό UAV πραγματοποίησε και μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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Υπενθυμίζεται ότι, χθες η Τουρκία έκανε 25 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, στις οποίες συμμετείχαν οπλισμένα F-16, UAV και CN-235.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 19η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: 1 ( 1×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ: 6 (1 ATR-72, 1 CN-235 και 4 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ: 8

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ: –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: 9 (1 από τα F-16, 2 από το ATR-72, 1 από το CN-235 και 5 από τα UAV )

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ: 1 (από UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ: –

ΠΕΡΙΟΧΗ: Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

πηγή: OnAlert.gr