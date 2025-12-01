Ελλάδα

Νέο βίντεο με Τούρκους ψαράδες σε ελληνικά χωρικά ύδατα

Οι εικόνες τραβήχτηκαν μόλις 2 με 3 μίλια από τις ελληνικές ακτές
Σκάφος του Λιμενικού
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ EUROKINSSI

Σε ένα νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφονται για ακόμα μία φορά Τούρκοι ψαράδες να αλιεύουν στα ελληνικά νερά. Οι εικόνες είναι από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε το Star, έχουν καταγραφεί 7 μεγάλες τουρκικές μηχανότρατες να έχουν μπει μέρα – μεσημέρι στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Για πολλοστή φορά οι Τούρκοι ψαράδες κάνουν ανενόχλητοι τις βόλτες τους στα ελληνικά νερά και καταστρέφουν τον βυθό με τα τεράστια εργαλεία που σέρνουν.

Όλα αυτά, μόλις 2 με 3 μίλια από τις ελληνικές ακτές ενώ τα στίγματα από τα ραντάρ των δύο ελληνικών αλιευτικών σκαφών που βρίσκονταν στην ίδια περιοχή, δείχνουν τις κινήσεις τους.

Οι ψαράδες καταγγέλλουν, ότι όλα έγιναν με τη συνοδεία τριών ακταιωρών της Τουρκικής Ακτοφυλακής, που… έκαναν τα «στραβά μάτια».

Όταν έφτασε η Ελληνική Ακτοφυλακή στο σημείο, τα τουρκικά αλιευτικά είχαν εξαφανιστεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
94
92
89
72
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τη νύχτα στα μπλόκα σε Νίκαια, Μάλγαρα και Ε65 περνάνε οι αγρότες - Πολλαπλασιάζονται οι κλειστοί δρόμοι από την Τρίτη
«Στους δρόμους και στα μπλόκα είναι οι τίμιοι αγρότες», είπε μιλώντας το βράδυ στους αγρότες ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Καρδίτσας
Μπλόκο αγροτών με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας
Έκλειναν ραντεβού με άνδρες μέσω Tiktok υποδυόμενοι τη γυναίκα και τους «ξάφριζαν» στα Πατήσια - Μια σύλληψη
Οι δράστες χρησιμοποιούσαν προφίλ με φωτογραφία γυναίκας για να προσεγγίζουν τα θύματά τους, τα οδηγούσαν σε διαμέρισμα στα Πατήσια, και με την απειλή όπλων τα λήστευαν και τα εκβίαζαν
Tiktok
Newsit logo
Newsit logo