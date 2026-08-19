Νέοι κανόνες για τις σχολικές εκδρομές: Τι αλλάζει σε συνοδούς, ασφάλεια και κινητά τηλέφωνα

Ένα νέο, ενιαίο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθιερώνει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω δύο νέων αποφάσεων της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη.

Βασική φιλοσοφία του νέου πλαισίου που προωθεί το υπουργείο Παιδείας είναι ότι η μάθηση δεν περιορίζεται μόνο στη σχολική αίθουσα. Οι σχολικές εκδρομές και οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις συνδέονται πιο ουσιαστικά με τα Προγράμματα Σπουδών και με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις που αποκτούν στην τάξη μέσα από βιωματικές εμπειρίες, δράσεις και άμεση επαφή με το περιβάλλον και την πραγματικότητα γύρω τους.

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Παράλληλα, το νέο πλαίσιο διευρύνει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες, θέτοντας ταυτόχρονα πιο σαφείς και αυστηρούς κανόνες για την ασφάλεια. Ενισχύονται τα μέτρα προστασίας των μαθητών, ξεκαθαρίζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και παρέχονται επιπλέον δυνατότητες στις σχολικές μονάδες. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την ευθύνη της συνοδείας μπορούν να ασκούν τον ρόλο τους μέσα σε ένα πιο σαφές, οργανωμένο και ασφαλές πλαίσιο.

Τουλάχιστον 6 εκδρομές τον χρόνο στην Πρωτοβάθμια

Τα δημοτικά σχολεία αφορά μια από τις σημαντικότερες αλλαγές, καθώς για πρώτη φορά καθιερώνεται ελάχιστος αριθμός έξι εκδρομών ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος.

Πρόκειται για εκπαιδευτικές μετακινήσεις θα πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων, τον πολιτισμό, την ιστορία, την επιστήμη και την τεχνολογία.

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Παράλληλα, μέσα από τις εκδρομές επιδιώκεται η καλλιέργεια της δημοκρατικής συνείδησης και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, αλλά και η ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας των μαθητών.

Περισσότεροι συνοδοί όταν χρειάζεται

Παράλληλα το νέο πλαίσιο δίνει παράλληλα τη δυνατότητα στα σχολεία να ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αποφασίζει την αύξηση του αριθμού των συνοδών εκπαιδευτικών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση και την καλύτερη εποπτεία των μαθητών.

Έτσι, η αύξηση των εκπαιδευτικών μετακινήσεων συνοδεύεται από αυξημένες απαιτήσεις ως προς την προστασία των παιδιών.

Μάθημα ενεργού πολίτη η εκδρομή

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις συνδέονται πλέον και με πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών ως πολιτών.

Στο πλαίσιο μιας εκδρομής μπορούν να υλοποιούνται δράσεις αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας, παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αναβάθμισης και ανάπλασης χώρων, καθώς και καθαρισμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Έτσι, η εκδρομή δεν αποτελεί πλέον μόνο μια ευκαιρία για αλλαγή παραστάσεων και περιβάλλοντος, αλλά λειτουργεί και ως τρόπος σύνδεσης της σχολικής γνώσης με την κοινωνική συμμετοχή, την προσφορά και την ενεργό δράση.

Ειδικά σχολεία: Μειώνεται το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής

Παράλληλα, διευκολύνεται η συμμετοχή των μαθητών των Ειδικών Σχολείων στις εκπαιδευτικές μετακινήσεις.

Ειδικότερα, το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής μαθητών που απαιτείται για την πραγματοποίηση μιας εκδρομής μειώνεται από 70% σε 50%.

Η συγκεκριμένη αλλαγή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση πρακτικών δυσκολιών, οι οποίες μέχρι σήμερα μπορούσαν να λειτουργούν ως εμπόδιο στην πραγματοποίηση εκδρομών και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Βαρύτητα στην ασφάλεια

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, επίσης, στην ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό του τουριστικού γραφείου που πρόκειται να συνοδεύσει μαθητές θα πρέπει να προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Παράλληλα, διευκρινίζονται οι κανόνες που αφορούν τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών μετακινήσεων.

Νέο πλαίσιο για τα κινητά

Επίσης υπάρχουν κανόνες και για τη χρήση κινητών. Σε περίπτωση που μαθητής φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί ή ηχογραφεί άλλους μαθητές χωρίς τη συναίνεσή τους, προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία για την απενεργοποίηση και φύλαξη της συσκευής.

Το κινητό παραδίδεται στον γονέα ή τον κηδεμόνα μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής.

Με τον τρόπο αυτό, οι κανόνες προστασίας των μαθητών επεκτείνονται και στις εκπαιδευτικές μετακινήσεις εκτός σχολείου.

Συνεργασία σχολείων για χαμηλότερο κόστος

Για τη μείωση του οικονομικού βάρους των οικογενειών, προβλέπεται πλέον η δυνατότητα σύμπραξης σχολικών μονάδων για την από κοινού πραγματοποίηση εκδρομών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τα σχολεία θα μπορούν έτσι να αξιοποιούν από κοινού τους διαθέσιμους πόρους, δημιουργώντας προϋποθέσεις για χαμηλότερο κόστος συμμετοχής των μαθητών.

Περισσότερες δυνατότητες Erasmus για τους εκπαιδευτικούς

Διαφοροποιείται το πλαίσιο και για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα Erasmus. Ως τώρα ίσχυε περιορισμός 14 ημερών ανά έτος για τη συμμετοχή τους σε σχετικές μετακινήσεις.

Με το νέο πλαίσιο, όταν η μετακίνηση πραγματοποιείται κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, καθώς και από 22 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου, δεν υπάρχει ανώτατο όριο στη διάρκεια της μετακίνησης.

Με αυτόν τον τρόπο διευρύνονται οι δυνατότητες επιμόρφωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών με σχολεία και εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Οι νέοι κανόνες επιχειρούν να αλλάξουν συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι σχολικές εκδρομές, θέτοντας δύο βασικούς άξονες: σαφή εκπαιδευτικό σκοπό και αυξημένες δικλίδες ασφαλείας.

Στόχος του υπουργείου είναι οι μαθητές να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να συνδέουν τη γνώση με την εμπειρία και να έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό, την επιστήμη, την τεχνολογία, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, οι νέοι κανόνες επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα πιο ξεκάθαρο και ασφαλές πλαίσιο τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την ευθύνη των μετακινήσεων.