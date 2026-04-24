Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος στο σπίτι του άνδρας με καραμπίνα – Στο σημείο διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ στον Νέο Κόσμο με έναν 51χρονο να είναι ταμπουρωμένος από το απόγευμα της Πέμπτης (23.04.2026) με μια καραμπίνα στο σπίτι του.

Ο 51χρονος που βρίσκεται ταμπουρωμένος στον Νέο Κόσμο άφησε ελεύθερη τη μητέρα του με τον ίδιο να έχει μαζί του μια καραμπίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την αστυνομία θεωρείται επικίνδυνος και οι αστυνομικοί περιμένουν εντολή εισαγγελέα για να εισβάλλουν στο σπίτι σε περίπτωση που οι προσπάθειες διαλόγου δεν αποδώσουν, με στόχο την ακινητοποίησή του και τη σύλληψή του.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ανάμεσά τους και μέλη της ΟΠΚΕ, καθώς και εξειδικευμένος διαπραγματευτής, οι οποίοι επιχειρούν να εκτονώσουν την ένταση και να πείσουν τον άνδρα να αφήσει το όπλο και να βγει με ασφάλεια από το σπίτι.

Η 81χρονη έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα, ενώ έχει και ένα χτύπημα στο μάτι της. Όπως η ανέφερε η μητέρα του στους αστυνομικούς ότι ο γιος της είναι χρήστης ουσιών και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 18:00, όταν η 81χρονη γυναίκα κάλεσε την Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι ο γιος της την είχε χτυπήσει και την κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο σπίτι, υπό την απειλή όπλου. Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Ελληνική Αστυνομία, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να αποκλείουν την περιοχή.

Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο 51χρονος άφησε αργά το βράδυ ελεύθερη τη μητέρα του, ωστόσο ο ίδιος παραμένει μέχρι το πρωί της Παρασκευής ταμπουρωμένος και αρνείται να παραδοθεί.