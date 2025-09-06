Νέος Κόσμος: Σύγκρουση λεωφορείου με γερανό στη Λεωφόρο Συγγρού

Αναστάτωση επικράτησε στον Νέο Κόσμο μετά από σύγκρουση λεωφορείου του ΟΑΣΑ με γερανό.

Το περιστατικό με τη σύγκρουση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (06.09.2025) στη Λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της οδού Κρατήτος στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Το λεωφορείο μετέφερε επιβάτες, αλλά δεν υπάρχουν τραυματίες και γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει: «Λόγω σύγκρουσης αστικού λεωφορείου με γερανό, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της οδού Κράτητος, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Νέου Κόσμου».