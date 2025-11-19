Ελλάδα

Νέος σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Λασίθι μετά τα 3,7 στην ίδια περιοχή – 10,5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Επίκεντρο - όπως και στην ελαφρώς ασθενέστερη δόνηση των 3,7 βαθμών - είναι η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 18 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου
Νέος σεισμός σημειώθηκε στο Λασίθι, με μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, λίγες ώρες μετά τη δόνηση των 3,7 που έγινε στις 4:14 το απόγευμα της Τετάρτης (19.11.2025).

Όπως ανακοινώθηκε στις 7:28 το απόγευμα της Τετάρτης, οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν σεισμό της τάξης των 3,8 Ρίχτερ στο Λασίθι.

Επίκεντρο – όπως και στην ελαφρώς ασθενέστερη δόνηση των 3,7 βαθμών – είναι η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 18 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.

Στα 10,5 χιλιόμετρα καταγράφεται το εστιακό βάθος.

