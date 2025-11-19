Νέος σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Λασίθι μετά τα 3,7 στην ίδια περιοχή – 10,5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Νέος σεισμός σημειώθηκε στο Λασίθι, με μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, λίγες ώρες μετά τη δόνηση των 3,7 που έγινε στις 4:14 το απόγευμα της Τετάρτης (19.11.2025).

Όπως ανακοινώθηκε στις 7:28 το απόγευμα της Τετάρτης, οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν σεισμό της τάξης των 3,8 Ρίχτερ στο Λασίθι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίκεντρο – όπως και στην ελαφρώς ασθενέστερη δόνηση των 3,7 βαθμών – είναι η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 18 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.

Στα 10,5 χιλιόμετρα καταγράφεται το εστιακό βάθος.