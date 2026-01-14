Νίκος Πλακιάς για Μαρία Καρυστιανού: «Για μένα δεν έχει αξία η παραίτησή της, δεν θα υποστηρίξει κανένας συγγενής το κόμμα της»

Το μήνυμα πως το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δημιουργεί ζητήματα στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών αλλά και στον νομικό αγώνα που δίνουν για τη δικαίωση των 57 νεκρών, έστειλε για ακόμη μία φορά ο Νίκος Πλακιάς.

Μιλώντας, νωρίς το πρωί της Τετάρτης (14.01.2026) στην εκπομπή «Action Τώρα» ο Νίκος Πλακιάς τοποθετήθηκε για την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από το ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, λέγοντας πως για εκείνον δεν έχει καμία αξία καθώς ο Σύλλογος ουδέποτε εξέφραζε όλες τις οικογένειες των θυμάτων παρά μόνο το 10% αυτών.

Ο Νίκος Πλακιάς συνέχισε λέγοντας πως δεν διαφωνεί με την πολιτικοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού αλλά με τη χρονική στιγμή που έγινε. Όπως είπε, κανονικά θα έπρεπε όλοι οι συγγενείς να συσπειρωθούν ενόψει της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη που ξεκινά σε 2 μήνες και όχι να ασχολούνται με το κόμμα της, ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτό και τι ιδεολογία θα έχει.

Δεν απέρριψε το ενδεχόμενο να την ψηφίσει στο μέλλον, λέγοντας όμως πως πρέπει πρώτα να δει την ιδεολογία του κόμματός της. Αποκάλυψε δε πως η ανακοίνωση του κόμματος έχει προκαλέσει τριγμό σε κάθε σπίτι συγγενή θυμάτων των Τεμπών, υποστηρίζοντας πως αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να την υποστηρίξει κανένας από αυτούς.

Συνέχισε, λέγοντας πως για εκείνον τα Τέμπη δεν έχουν χρώματα ούτε επηρεάζονται από κόμματα και πως θα συμφωνούσε με την πολιτικοποίηση οποιουδήποτε συγγενή στην περίπτωση που δεν έμεναν ευχαριστημένοι με την απόφαση της δικαιοσύνης.

Κατέκρινε την φράση «εκμετάλλευση της τραγωδίας», υποστηρίζοντας πως είναι μητέρα, προσπαθεί για τη δικαίωση του παιδιού της και πάλεψε σκληρά για να μπουν όλοι οι υπεύθυνοι στη φυλακή.

«Δεν έχει καμία αξία για εμένα η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού. Φωνάζαμε ότι ο Σύλλογος δεν εκπροσωπεί όλες τις οικογένειες. Και οι υπόλοιποι συγγενείς – μέλη του συλλόγου ζητούσαν την απομάκρυνσή της. Σε έναν μήνα έχουμε την επέτειο των 3 χρόνων της τραγωδίας. Εκεί προέκυψε το ζήτημα με την πολιτικοποίησή της. Πώς θα έκανε κάλεσμα; Ως πολιτικός ή ως μάνα; Πως θα ακολουθούσε ο κόσμος ή εμείς;

Τα 2 εκατ. που βγήκαν στους δρόμους στη μεγάλη πορεία για τα Τέμπη, δεν είχαν χρώματα, δεν ήταν σε κόμματα δεν υποστήριζαν κανέναν πολιτικά. Η φράση “εκμετάλλευση της τραγωδίας” δεν μου αρέσει για συγγενή. Έχει δικαίωμα να πολιτικοποιηθεί αλλά για εμένα όχι τη δεδομένη στιγμή. Δεν γίνεται να πολιτικοποιήσουμε το έγκλημα 1 μήνα πριν την επέτειο και 2 μήνες πριν την δίκη. Όλοι ασχολούνται με το κόμμα και όχι με τη δίκη», είπε αρχικά.

«Οι συγγενείς λένε πως κάνει κακό στον αγώνα μας η πολιτικοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού. Δεν έχω επικοινωνία μαζί της. Για εμένα θα ήταν το καλύτερο να πηγαίναμε όλοι μαζί στη δίκη και αν από εκεί και πέρα δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με την απόφαση της δικαιοσύνης, τότε να μιλάγαμε για πολιτικοποίηση. Η πολιτικοποίηση της θεωρώ πως γίνεται με γνώμονα την δικαίωση του παιδιού της, σεβαστή η άποψή της», συνέχισε.

«Δεν μηδενίζω τις προσπάθειες που έχει κάνει η Μαρία Καρυστιανού. Θα την κάνω μία αγκαλιά γιατί είναι η μάνα αλλά στα πολιτικά είμαι αντίθετη. Δεν την στηρίζω τώρα, συζητητάω εν καιρό αν θα την ψήφιζα, θα ήθελα να δω την ιδεολογία της. Αν ζητήσει να έρθουν δίπλα της άλλοι συγγενείς των θυμάτων, δεν θα πάει κανένας», πρόσθεσε.

Σχετικά με την κόντρα του προέκυψε με τον Κώστα Αρβανίτη, ο Νίκος Πλακιάς ξεκαθάρισε πως όταν η Μαρία Καρυστιανού πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο, του ζήτησαν να πάει μαζί της με τα έξοδα να είναι καλυμμένα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Ήταν ψέμα ότι η Μαρία Καρυστιανού εκπροσωπούσε όλες τις οικογένιες στο Ευρωκοινοβούλιο, αρνήθηκα να πάω με έξοδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αποδείχθκε καλά έκανα και δεν χρωματίστηκα», κατέληξε.