Νήσος Σάμος: Κατεστραμμένα κινητά και ζημιές από την «πλάκα» επιβάτη να ανάψει τσιγάρο

Σκηνές χάους επικράτησαν στο χθεσινό δρομολόγιο του πλοίου «Νήσος Σάμος» όταν κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Πειραιάς-Χίος-Λέσβος, μια ομάδα επιβατών Ρομά άναψε τσιγάρο… για πλάκα στον εσωτερικό χώρο του πλοίου.

Εξαιτίας του καπνού από το τσιγάρο ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης του πλοίο με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί νερό παντού και να προκληθεί πανικός και ζημιές τόσο στο πλοίο όσο και σε αντικείμενα των επιβατών.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής, επίσημη τοποθέτηση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία για το περιστατικό. Παράλληλα, δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν γίνει συλλήψεις και εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους επιβάτες που παραβίασαν τους κανονισμούς.

Το «αστείο» που δημιούργησε η ομάδας επιβατών , αγνοώντας τους κανόνες ασφαλείας, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας πανικός και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Το τσιγάρο που άναψαν μέσα στην αίθουσα αναμονής όπως δείχνει το βίντεο, ενεργοποίησε αμέσως τους αισθητήρες πυρανίχνευσης. Μέσα σε δευτερόλεπτα, το αυτόματο σύστημα άρχισε να εκτοξεύει τεράστιες ποσότητες νερού παντού, αιφνιδιάζοντας το προσωπικό και τους ταξιδιώτες.

Η ξαφνική ενεργοποίηση του συστήματος δημιούργησε την εσφαλμένη εντύπωση ότι στο πλοίο είχε ξεσπάσει φωτιά. Έντρομοι οι επιβάτες άρχισαν να τρέχουν προς τις εξόδους κινδύνου, με αποτέλεσμα να επικρατήσει συνωστισμός και αναταραχή στους διαδρόμους.

Σύμφωνα με το Mega, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο καταγράφηκαν υλικές ζημιές στο εσωτερικό του πλοίου.