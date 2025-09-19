Nova: Μεγάλος χορηγός στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας!

Για 4 η συνεχόμενη χρονιά η Nova στηρίζει το Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί φέτος από 1-12 Οκτωβρίου με κεντρικό μήνυμα «Αυτές οι Νύχτες μένουν» και με δύο μεγάλους καλεσμένους τον Νιλ Τζόρνταν, που θα τιμηθεί για το συνολικό του έργο και τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, που θα παραστεί στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας ΑΝΕΜΩΝΗ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η Nova αναδεικνύει το σινεμά με ειδικά σχεδιασμένες ζώνες και κινηματογραφικά αφιερώματα στα κανάλια Novacinema και την πλατφόρμα της ΕΟΝ

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ φέτος μέσα από την εκπομπή Off screen και τα ειδικά podcasts, η κριτικός κινηματογράφου της Nova Πόλυ Λυκούργου θα φιλοξενήσει καλεσμένους και μαζί θα μας συστήσουν τις ταινίες και θα αναλύσουν τα φετινά δρώμενα

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για 4 η συνεχόμενη χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός στο 31o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας που θα πραγματοποιηθεί από 1-12 Οκτωβρίου με κεντρικό μήνυμα «Αυτές οι Νύχτες μένουν» και με δύο μεγάλους καλεσμένους τον Νιλ Τζόρνταν, που θα τιμηθεί για το συνολικό του έργο και τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, που θα παραστεί στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας ΑΝΕΜΩΝΗ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο φετινός διεθνής θεσμός παρουσιάστηκε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου σε Συνέντευξη Τύπου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Αθήνα από την Γενική Διευθύντρια, κα Τατιάνα Παππά και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή των Νυχτών Πρεμιέρας, κ. Λουκά Κατσίκα, παρουσία της Προέδρου της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, κας Μαρίας Μπόμπολα, του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΚΚΟΜΕΔ Α.Ε., κ. Λεωνίδα Χριστόπουλου, θεσμικών εκπροσώπων, συνεργατών και χορηγών.

Η νέα Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου, κα Maria Wadjiny, καλωσόρισε το κοινό, ενώ στη συνέχεια, η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, κα Τατιάνα Παππά επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «Οι Νύχτες Πρεμιέρας είναι ο θεσμός που σηματοδοτεί την έναρξη κάθε φθινοπωρινής σεζόν και παραμένει το πιο ζωντανό ραντεβού του σινεμά με το κοινό» και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, κ. Λουκάς Κατσίκας, παρουσίασε τον επανασχεδιασμό του φετινού προγράμματος επισημαίνοντας ότι «Και φέτος θα φιλοξενήσουμε τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, ως δώρο σε όλους όσους γεμίζουν τις αίθουσες εδώ και 31 χρόνια».

Η Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director της Nova τόνισε: «Με μεγάλη χαρά και φέτος η Nova στηρίζει για τέταρτη συνεχή χρονιά, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», ως Μεγάλος Χορηγός. Στη Nova αγαπάμε το σινεμά, αγκαλιάζουμε όλες του τις εκφάνσεις και φροντίζουμε να τις αναδεικνύουμε με ειδικά σχεδιασμένες ζώνες και κινηματογραφικά αφιερώματα στα κανάλια Novacinema και την πλατφόρμα της ΕΟΝ.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ φέτος μέσα από την εκπομπή Off screen και τα ειδικά podcasts, η κριτικός κινηματογράφου της Nova Πόλυ Λυκούργου, θα φιλοξενήσει καλεσμένους και μαζί θα μας συστήσουν τις ταινίες και θα αναλύσουν τα φετινά δρώμενα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι που στεκόμαστε δίπλα σε έναν θεσμό που τιμά την τέχνη του κινηματογράφου στην Αθήνα και προσφέρει μια πραγματική γιορτή στις κινηματογραφικές αίθουσες της πόλης μας».

Η ανακοίνωση του πλήρους προγράμματος του 31ου Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου στο site του Φεστιβάλ.