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Νova more: Internet από την πρώτη ημέρα, ισχυρό Wi-Fi στο σπίτι και premium εξυπηρέτηση

Νova more: Internet από την πρώτη ημέρα, ισχυρό Wi-Fi στο σπίτι και premium εξυπηρέτηση
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Η καθημερινότητά μας είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με το διαδίκτυο. Από τη δουλειά και την επικοινωνία με τους δικούς μας ανθρώπους, μέχρι την ψυχαγωγία, το streaming, το gaming, την εργασία από το σπίτι, τις online αγορές και τις αμέτρητες μικρές ψηφιακές συνήθειες που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, το Internet, η σταθερή και η κινητή τηλεφωνία δεν είναι απλώς υπηρεσίες. Είναι μέρος της κανονικότητας μας και της φυσιολογικής ροής της ημέρας μας.

Γι’ αυτό και οι ανάγκες των καταναλωτών έχουν αλλάξει. Δεν αρκεί πια ένα πρόγραμμα που απλώς συνδυάζει υπηρεσίες ή υπόσχεται μια καλύτερη τιμή. Οι συνδρομητές αναζητούμε πλέον πιο ολοκληρωμένες λύσεις, σταθερή και γρήγορη σύνδεση, αξιόπιστη κάλυψη μέσα στο σπίτι, άμεση υποστήριξη όταν τη χρειαζόμαστε και μια συνολική εμπειρία που μας απαλλάσσει από καθυστερήσεις, αναμονές και περιττή ταλαιπωρία.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Nova παρουσιάζει το Nova more, μια νέα συνδυαστική πρόταση που ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας παράλληλα υπηρεσίες που έρχονται να απαντήσουν σε πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας μας. Internet από την πρώτη ημέρα, ισχυρό Wi-Fi στο σπίτι και premium εμπειρία εξυπηρέτησης μπαίνουν κάτω από μία ενιαία «ομπρέλα», δημιουργώντας μια πρόταση που δεν περιορίζεται σε ένα κλασικό bundle, αλλά προσφέρει περισσότερη αξία, μεγαλύτερη ευκολία και μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία συνδεσιμότητας.

Το Nova more είναι διαθέσιμο σε όλους τους νέους συνδρομητές που επιλέγουν να συνδυάσουν υπηρεσίες internet, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ενώ στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και υφιστάμενοι πελάτες, μέσω ανανέωσης ή αναβάθμισης των υπηρεσιών τους στα προγράμματα που συμμετέχουν.

Η φιλοσοφία του βασίζεται σε κάτι απλό αλλά ουσιαστικό: ο συνδρομητής μπορεί πλέον να έχει τις βασικές υπηρεσίες επικοινωνίας και συνδεσιμότητας μέσα από έναν πάροχο, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα συνδυαστικά προνόμια, ειδικές εκπτώσεις και υπηρεσίες που βελτιώνουν την εμπειρία του από την πρώτη στιγμή.

Τα συνδυαστικά Nova more προγράμματα ξεκινούν για νέες συνδέσεις από 36 ευρώ τον μήνα για συνδυασμό προγράμματος Fiber 100 Mbps με Unlimited+5GB, ενώ το τελικό όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με τα προγράμματα που επιλέγει ο κάθε συνδρομητής. Παράλληλα, το Nova more μπορεί να συνδυαστεί και με την υπηρεσία EON TV, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να συγκεντρώσουν σε ένα ενιαίο σχήμα τις υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας του νοικοκυριού.

Ωστόσο, αυτό που κάνει το Nova more να ξεχωρίζει είναι ότι δεν σταματά στον συνδυασμό Internet, σταθερής και κινητής. Προσθέτει υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την καθημερινότητα του συνδρομητή πιο απλή και πιο άμεση: να μη μένει χωρίς Internet όσο περιμένει την ολοκλήρωση της σύνδεσης οπτικής ίνας, να απολαμβάνει καλύτερο Wi-Fi σε περισσότερους χώρους του σπιτιού και να έχει πρόσβαση σε πιο γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

Μία από τις πιο σημαντικές παροχές του Nova more είναι η υπηρεσία Connect DayOne, η οποία έρχεται να δώσει λύση σε ένα από τα πιο συνηθισμένα ζητήματα των νέων συνδέσεων οπτικής ίνας: τον χρόνο αναμονής μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Σε περιπτώσεις κτιρίων που δεν είναι ήδη διασυνδεδεμένα με οπτική ίνα, η ενεργοποίηση μιας νέας σύνδεσης FTTH μπορεί να απαιτήσει αρκετές εβδομάδες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες. Για τον σύγχρονο καταναλωτή, όμως, η αναμονή χωρίς σύνδεση δεν είναι απλώς άβολη. Μπορεί να επηρεάσει την εργασία, την επικοινωνία, την ψυχαγωγία και την οργάνωση της καθημερινότητας.

Με το Connect DayOne, οι πελάτες Nova more που πληρούν τις προϋποθέσεις αποκτούν άμεσα πρόσβαση στο Internet, με τη δύναμη του δικτύου 5G. Παραλαμβάνουν από το κατάστημα Nova, στο οποίο πραγματοποιούν την αίτησή τους, τον απαραίτητο εξοπλισμό την ίδια στιγμή και μπορούν να είναι online από την πρώτη κιόλας ημέρα. Παράλληλα, έχουν υπηρεσίες κλήσεων με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς σταθερά και κινητά, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της οπτικής ίνας. Μόλις ενεργοποιηθεί η σύνδεση μέσω οπτικής ίνας, ο πελάτης μεταβαίνει αυτόματα στο πρόγραμμα Fiber που είχε επιλέξει κατά την αίτησή του.

Εξίσου σημαντική είναι και η εμπειρία του Wi-Fi μέσα στο σπίτι. Γιατί μπορεί η ταχύτητα μιας σύνδεσης να είναι καθοριστική, όμως η πραγματική εμπειρία του χρήστη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο σταθερό και ισχυρό είναι το σήμα σε κάθε χώρο. Στο σαλόνι, στο παιδικό δωμάτιο, στο γραφείο, στην κουζίνα, σε κάθε σημείο όπου κάποιος μπορεί να δουλεύει, να βλέπει περιεχόμενο, να συμμετέχει σε video calls ή να συνδέει πολλαπλές συσκευές.

Η εμπειρία σύνδεσης στο Internet μέσω Wi-Fi επηρεάζεται από την απόσταση από το router, καθώς οι ταχύτητες μειώνονται όσο απομακρυνόμαστε από αυτό. Το Ultra Wi-Fi έρχεται ως λύση για πιο ενιαία και ισχυρή κάλυψη Wi-Fi στον χώρο του συνδρομητή. Με τη χρήση Mesh εξοπλισμού, παρέχεται ευρύτερη κάλυψη μέσω Wi-Fi και σταθερό σήμα, χωρίς «νεκρές ζώνες», εξασφαλίζοντας καλύτερη εμπειρία streaming, gaming, τηλεργασίας, αλλά και ταυτόχρονη σύνδεση πολλαπλών συσκευών σε περισσότερους χώρους του σπιτιού.

Η υπηρεσία Ultra Wi-Fi παρέχεται δωρεάν στους συνδρομητές Nova more που επιλέγουν προγράμματα με ταχύτητες 500 Mbps και άνω, ενώ η εγκατάσταση πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς της Nova, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Ένα ακόμα στοιχείο που βρίσκεται στον πυρήνα του Nova more είναι η αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης. Γιατί στην πράξη, η σχέση ενός συνδρομητή με τον πάροχό του δεν κρίνεται μόνο από την ταχύτητα της σύνδεσης ή από το οικονομικό όφελος ενός προγράμματος. Κρίνεται και τη στιγμή που χρειάζεται βοήθεια, τεχνική καθοδήγηση ή άμεση απάντηση σε ένα ζήτημα που τον απασχολεί.

Στο Nova more, όλοι οι συνδρομητές, όταν καλούν στην εξυπηρέτηση πελατών ή στην τεχνική εξυπηρέτηση, εξυπηρετούνται με έξυπνες λειτουργίες IVR ή συνομιλούν με εξειδικευμένο εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Με την αποκλειστική υπηρεσία CallmeBack, η εξυπηρέτηση γίνεται ακόμα πιο εύκολη, καθώς ο πελάτης μπορεί απλώς να ζητήσει να τον καλέσει εκπρόσωπος της εταιρείας μέσα σε ένα λεπτό, με το πάτημα ενός κουμπιού στο Nova App.

Η premium εμπειρία εξυπηρέτησης των Nova more πελατών συμπληρώνεται από τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψης τεχνικού, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την επίλυση ενός τεχνικού προβλήματος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εξ αποστάσεως.

Με αυτόν τον τρόπο, το Nova more επεκτείνει την αξία ενός παραδοσιακού συνδυαστικού προγράμματος Internet, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Δεν προσφέρει μόνο οικονομικό όφελος, αλλά καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή του πελάτη: από την άμεση πρόσβαση στο Internet και τη βελτιστοποίηση του Wi-Fi στο σπίτι, μέχρι την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και την τεχνική υποστήριξη όταν πραγματικά χρειάζεται.

Το Nova more αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη στρατηγική της Nova να επενδύει όχι μόνο στα δίκτυα νέας γενιάς, αλλά και στη συνολική εμπειρία του συνδρομητή. Γιατί στη σημερινή εποχή η συνδεσιμότητα δεν είναι απλώς ζήτημα ταχύτητας. Είναι πολύ περισσότερο ζήτημα ευκολίας, αξιοπιστίας και άμεσης υποστήριξης στην καθημερινότητα μας. Αυτό ακριβώς κάνει το Nova more, φέρνοντας Internet, σταθερή και κινητή με υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά από την πρώτη ημέρα.

Όροι & Προϋποθέσεις στο nova.gr 

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