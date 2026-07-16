Νova more: Internet από την πρώτη ημέρα, ισχυρό Wi-Fi στο σπίτι και premium εξυπηρέτηση

Η καθημερινότητά μας είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με το διαδίκτυο. Από τη δουλειά και την επικοινωνία με τους δικούς μας ανθρώπους, μέχρι την ψυχαγωγία, το streaming, το gaming, την εργασία από το σπίτι, τις online αγορές και τις αμέτρητες μικρές ψηφιακές συνήθειες που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, το Internet, η σταθερή και η κινητή τηλεφωνία δεν είναι απλώς υπηρεσίες. Είναι μέρος της κανονικότητας μας και της φυσιολογικής ροής της ημέρας μας.

Γι’ αυτό και οι ανάγκες των καταναλωτών έχουν αλλάξει. Δεν αρκεί πια ένα πρόγραμμα που απλώς συνδυάζει υπηρεσίες ή υπόσχεται μια καλύτερη τιμή. Οι συνδρομητές αναζητούμε πλέον πιο ολοκληρωμένες λύσεις, σταθερή και γρήγορη σύνδεση, αξιόπιστη κάλυψη μέσα στο σπίτι, άμεση υποστήριξη όταν τη χρειαζόμαστε και μια συνολική εμπειρία που μας απαλλάσσει από καθυστερήσεις, αναμονές και περιττή ταλαιπωρία.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Nova παρουσιάζει το Nova more, μια νέα συνδυαστική πρόταση που ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας παράλληλα υπηρεσίες που έρχονται να απαντήσουν σε πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας μας. Internet από την πρώτη ημέρα, ισχυρό Wi-Fi στο σπίτι και premium εμπειρία εξυπηρέτησης μπαίνουν κάτω από μία ενιαία «ομπρέλα», δημιουργώντας μια πρόταση που δεν περιορίζεται σε ένα κλασικό bundle, αλλά προσφέρει περισσότερη αξία, μεγαλύτερη ευκολία και μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία συνδεσιμότητας.

Το Nova more είναι διαθέσιμο σε όλους τους νέους συνδρομητές που επιλέγουν να συνδυάσουν υπηρεσίες internet, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ενώ στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και υφιστάμενοι πελάτες, μέσω ανανέωσης ή αναβάθμισης των υπηρεσιών τους στα προγράμματα που συμμετέχουν.

Η φιλοσοφία του βασίζεται σε κάτι απλό αλλά ουσιαστικό: ο συνδρομητής μπορεί πλέον να έχει τις βασικές υπηρεσίες επικοινωνίας και συνδεσιμότητας μέσα από έναν πάροχο, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα συνδυαστικά προνόμια, ειδικές εκπτώσεις και υπηρεσίες που βελτιώνουν την εμπειρία του από την πρώτη στιγμή.

Τα συνδυαστικά Nova more προγράμματα ξεκινούν για νέες συνδέσεις από 36 ευρώ τον μήνα για συνδυασμό προγράμματος Fiber 100 Mbps με Unlimited+5GB, ενώ το τελικό όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με τα προγράμματα που επιλέγει ο κάθε συνδρομητής. Παράλληλα, το Nova more μπορεί να συνδυαστεί και με την υπηρεσία EON TV, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να συγκεντρώσουν σε ένα ενιαίο σχήμα τις υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας του νοικοκυριού.