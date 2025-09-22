Ελλάδα

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης απέκτησε την «Εφημερίδα των Συντακτών» – Προσύμφωνο 5 εκατ. ευρώ

Δημήτρης Μελισσανίδης
Δημήτρης Μελισσανίδης / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στον Δημήτρη Μελισσανίδη πέρασε η Εφημερίδα των Συντακτών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν πέσει οι πρώτες υπογραφές του προσυμφώνου για την πώληση του 51% στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. 

Πληροφορίες αναφέρουν πως το τίμημα για το 51% της «Εφημερίδας των Συντακτών» ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ και αν εγκριθεί η πώληση στον Δημήτρη Μελισσανίδη από τη Γενική Συνέλευση, τότε οι τελικές υπογραφές αναμένονται τις επόμενες 15 ημέρες. 

Σημειώνεται πως ο Δημήτρης Μελισσανίδης έχει δεσμευτεί να πληρώσει τους εργαζόμενους της εφημερίδας που παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 5,5 μήνες, ενώ καλείται να αποπληρώσει τα χρέη της εφημερίδας. 

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης είναι επίσης ιδιοκτήτης της «Ναυτεμπορικής», και συγκεκριμένα της εφημερίδας, της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και του καναλιού της.

