Ο Έλληνας του Artemis II, Περικλής Παπαδόπουλος: Η ανθρωπότητα ξαναστρέφει το βλέμμα στο Διάστημα

Από την Καλαμάτα στο πανεπιστήμιο του Stanford, από εκεί στη NASA και στο πανεπιστήμιο του San Jose στο τμήμα Αεροδιαστημικής Μηχανικής και Αστροφυσικής
REUTERS / Φωτογραφία Steve Nesius

Ο Περικλής Παπαδόπουλος άφησε έντονο στίγμα στην ιστορική αποστολή του Artemis II στη Σελήνη. Ο Έλληνας καθηγητής αεροδιαστημικής αποτελεί μέλος της ομάδας που θωράκισε το διαστημόπλοιο της NASA, που έφτασε στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού.

«Ξεκίνησα ως φοιτητής στη NASA να ασχολούμαι με το θέμα ”διάστημα” τη δεκαετία του 1990», ανέφερε ο κορυφαίος επιστήμονας Περικλής Παπαδόπουλος, ο οποίος μιλώντας στο MEGA την Κυριακή (19.04.2026) αναφέρθηκε στο πρόσφατο ταξίδι των τεσσάρων αστροναυτών του Artemis II στη Σελήνη, όπου γράφτηκε ιστορία.

«Τo Artemis II δεν ήταν απλώς μία τεχνική αποστολή ήταν η απόδειξη ότι η ανθρωπότητα μπορεί να ξαναστρέψει το βλέμμα της στο Διάστημα», λέει ο Έλληνας που κατάφερε να φτάσει στα άστρα…

Ο Περικλής Παπαδόπουλος συμμετείχε στον σχεδιασμό του Artemis II, την επανδρωμένη αποστολή της NASA, η οποία εκτοξεύθηκε την 1η Απριλίου με σκοπό την περιφορά γύρω από τη Σελήνη.

Ο Περικλής Παπαδόπουλος είχε την ευθύνη για το θερμικό σύστημα και την ανάκτηση της κάψουλας, ενώ έχει «υπογράψει» κορυφαίες αποστολές στο Διάστημα.

«Για πρώτη φορά υστέρα από 54 χρόνια ξανά ταξιδεύουμε πάλι κοντά στη Σελήνη, αλλά δεν ήταν απλά η αποστολή του ORION με τους αστροναύτες, ήταν και όλη ανθρωπότητα που παρακολούθησαν αγωνιωδώς αυτή την αποστολή», τόνισε χαρακτηριστικά».

Μετά την επιτυχία του Artemis II ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μόνιμη βάση στη Σελήνη.

Έρχεται το Artemis III

«Το Artemis III έχει σχεδιαστεί να γίνει στα μέσα του 2027. Υπάρχει και το Artemis IV σχεδιασμένο για το 2028. Ο διευθυντής της NASA ο Isaacman, οραματίζεται μόνιμη βάση στη Σελήνη, το οποίο θα στοιχίσει 20 με 30 δισ. δολάρια στην περιοχή του Νότιου Πόλου», συνέχισε ο Περικλής Παπαδόπουλος.

Με υπερηφάνεια μιλά στο MEGA για την καταγωγή του και τη λέξη που τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή.

Όπως επισημαίνει, «η καταγωγή δεν είναι εμπόδιο. Η επιστήμη δεν έχει σύνορα, το μυστικό της επιτυχίας είναι μια συνεχής προσπάθεια υπομονής και επιμονής. Η επιμονή είναι το κύριο χαρακτηριστικό και αυτός είναι ο λόγος που αποκαλέσαμε την αποστολή στον Άρη «perseverance», αυτή η επιμονή για την επιτυχία για να πέτυχουμε τους στόχους μας. Στους νέους Έλληνες επιστήμονες που ονειρεύονται μια αντίστοιχη καριέρα το μήνυμα είναι απλό: αφοσίωση και επιμονή».

 

Ο Μεσσήνιος επιστήμονας τα κατάφερε. Το Artemis II με τετραμελές πλήρωμα ταξίδεψε μέχρι εκεί που δεν έχει φτάσει ποτέ ο άνθρωπος.

