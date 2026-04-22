Ελλάδα

Ο ΕΟΦ ανακαλεί φάρμακο εξαιτίας της πιθανής παρουσίας σωματιδίων στα μπουκάλια

Η εταιρεία οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες και να αποσύρει τις συγκεκριμένες παρτίδες
φάρμακο
istock

Νέα ανάκληση προϊόντος ανακοίνωσε σήμερα (22/4/2026) ο ΕΟΦ, αφότου εντόπισε την παρουσία σωματιδίων σε ένα φαρμακευτικό προϊόν.

Συγκεκριμένα ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος VISIPAQUE INJ.SOL 625 MG(320MG I)/ML BTx1 USB BOTTLEx 100ml, λόγω πιθανής παρουσίας σωματιδίων προσκολλημένα στα πολυμερικά μπουκάλια.

Πρόκειται για τις παρτίδες: 17270129, 17363725, 17385132.

Η εταιρεία, GE Healthcare Greece οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει τις συγκεκριμένες παρτίδες από την αγορά.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Πηγή: iatropedia.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
137
135
82
70
Newsit logo
Newsit logo