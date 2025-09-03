Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα φαρμάκου κατά των λοιμώξεων

Στην ανάκληση ενός ενέσιμου διαλύματος για υποδόρια χρήση, λόγω προβλημάτων στην ταινία γνησιότητας προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ η ανάκληση αφορά στην παρτίδα P100702874 του φαρμακευτικού προϊόντος HIZENTRA inj.sol.200mg/ml BTX1PF SYRX 20ML (κωδικός ΕΟΦ 2802985801195, GTIN 07612377008553).

Η συγκεκριμένη παρτίδα, παρότι φέρει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ασφαλείας, λόγω κυκλοφορίας της ίδιας παρτίδας σε προηγούμενο χρόνο με ταινία γνησιότητας του ΕΟΦ, ενδέχεται να μην μπορεί να αποζημιωθεί στο πλαίσιο της συνταγογράφησης του συστήματος της ΗΔΙΚΑ.

Τονίζεται ότι η εν λόγω παρτίδα του φαρμάκου, που χορηγείται για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων, δεν φέρει κανένα ποιοτικό πρόβλημα. Η απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει ξεκινήσει η εταιρεία προκειμένου να προβεί σε διορθωτική ενέργεια επικόλλησης της ταινίας γνησιότητας και στη συνέχεια να επανακυκλοφορήσει το εν λόγω απόθεμα.

Η εταιρεία CSL Behring ΕΠΕ, ως τοπικός αντιπρόσωπος του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.