Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα καλλυντικού προϊόντος – Περιέχει φαινοξυαιθανόλη άνω του επιτρεπόμενου ορίου

Η συγκέντρωση της ουσίας στην παρτίδα BBFC25612-1 του καλλυντικού προϊόντος Blossom Beauty Elixiria 40+ Youth Power Cream – Face & Neck υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο του 1,0% w/w
Την ανάκληση παρτίδας καλλυντικών ανακοίνωσε σήμερα (20.01.2026) ο ΕΟΦ, η οποία περιέχει την ουσία φαινοξυαιθανόλη πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Πρόκειται για την παρτίδα BBFC25612-1 του καλλυντικού προϊόντος Blossom Beauty Elixiria 40+ Youth Power Cream – Face & Neck, όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), λόγω υπέρβασης του επιτρεπόμενου ορίου της ουσίας Phenoxyethanol, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Κανονισμός ΕΚ 1223/2009).

Συγκεκριμένα, η συγκέντρωση της ουσίας υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο του 1,0% w/w, όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους.

Η υπεύθυνη εταιρεία για τη διάθεση του προϊόντος στην ελληνική αγορά, Blossom Beauty by K, καλείται να ενημερώσει άμεσα τους πελάτες της και να προβεί στην άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά.

Σημειώνεται ότι τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη και να είναι διαθέσιμα προς τον ΕΟΦ σε περίπτωση ελέγχου.

