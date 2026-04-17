Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα συμπληρώματος διατροφής λόγω προβλήματος στην ποιότητα των δισκίων

Η ανάκληση αφορά στο συμπλήρωμα διατροφής MemoVigor2
Χάπια / REUTERS

Σε ανάκληση προϊόντος συμπληρώματος διατροφής που υποστηρίζει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και της μνήμης προχώρησε ο ΕΟΦ σήμερα (17.04.2026).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, πρόκειται για την παρτίδα Ι015, ημερομηνία λήξης 02/2027, που αφορά στο συμπλήρωμα διατροφής MemoVigor2, δισκία και Αριθμ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 38110/28.05.2012.

H εθελοντική αυτή ανάκληση πραγματοποιείται λόγω ποιοτικής απόκλισης, θραύση στην επικάλυψη των δισκίων, που εντοπίστηκε σε ορισμένα τεμάχια της παρτίδας.

Η απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης του παραγωγού : Euro – Pharma S.R.L., Ιταλία και στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας. Η εταιρεία BIONAT που έχει προμηθευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της και να τις αποσύρει από την αγορά.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Πηγή: iatropedia.gr

