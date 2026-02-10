Ελλάδα

Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω επικίνδυνης τοξίνης

Η νέα απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας
Σε νέες ανακλήσεις παρτίδων βρεφικού γάλακτος προχώρησε σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), αυτή τη φορά εξαιτίας επικίνδυνης τοξίνης.

Κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία NUMIL HELLAS ΑΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες επιστημονικές αξιολογήσεις και συστάσεις της EFSA σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου που συνδέεται με την τοξίνη κερεουλίδη (cereulide) στα βρεφικά γάλατα, η DANONE μητρική εταιρεία, αποφάσισε να προχωρήσει σε εθελοντική ανάκληση, σύμφωνα με τον ΕΟΦ.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν λίγες ημέρες είχε γίνει ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος της εταιρείας Nestlé.

Η νέα απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΦ, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Δείτε τον πίνακα των παρτίδων που ανακαλούνται:

Η cereulide είναι θερμοανθεκτική τοξίνη που παράγεται από το βακτήριο Bacillus cereus σε τρόφιμα. Σχετίζεται κυρίως με οξεία τροφική δηλητηρίαση, προκαλώντας έντονο έμετο και γαστρεντερικά συμπτώματα, ακόμη και μετά από θερμική επεξεργασία.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) συνέστησε την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 να μειωθεί στο ήμισυ το επιτρεπόμενο όριο της τοξίνης κερεουλίδη (0,014 μικρογραμμάριο ανά κιλό βάρους του βρέφους) που περιέχεται στα βρεφικά γάλατα, ωθώντας κάποιες γαλλικές εταιρείες να προχωρήσουν σε επιπλέον ανακλήσεις προϊόντων τους.

Η κερεουλίδη εντοπίστηκε σε συστατικά τα οποία παρέχει κινέζικο εργοστάσιο σε μεγάλες εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Nestle, η Danone και η Lactalis.

Πηγή: iatropedia.gr

