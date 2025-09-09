Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για συμπλήρωμα διατροφής με μη εγκεκριμένη ουσία – «Μην τα αγοράζετε, μην τα χρησιμοποιείται»

Sildenafil, μία ουσία που καθιστά το κάθε φάρμακο μη εγκεκριμένο, περιέχει το συμπλήρωμα διατροφής «HOT EXXTREME POWER CAPS 5 pcs», σύμφωνα με τον ΕΟΦ. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, προειδοποιεί τους καταναλωτές πως το συγκεκριμένο σκεύασμα κυκλοφορεί στην Ευρώπη και μπορεί να φτάσει και στην Ελλάδα, στην περίπτωση που γίνει η παραγγελία του μέσω internet.

Σχετικά με την sildenafil που περιέχεται στο συγκεκριμένο συμπλήρωμα διατροφής, ο ΕΟΦ αναφέρει πως η συγκεκριμένη ουσία συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες στο καρδιαγγειακό σύστημα, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη.

Ο Οργανισμός τονίζει πως δεν πρέπει ούτε να αγοράζουμε ούτε να χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο προϊόν.

«Σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή σας, ενημερώστε άμεσα τον ΕΟΦ», αναφέρεται σε ανακοίνωσή τους.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι το προϊόν HOT EXXTREME POWER CAPS 5 pcs το οποίο κυκλοφορεί στην Ευρώπη επομένως είναι πιθανή η διακίνησή του και στην Ελλάδα σαν συμπλήρωμα διατροφής, περιέχει τη φαρμακευτική δραστική ουσία sildenafil, η παρουσία της οποίας το καθιστά μη εγκεκριμένο φάρμακο. Η sildenafil συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων και σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους τα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ. Αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να προωθούνται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου.

Επισημαίνουμε ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή. Η πιο πάνω ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Ολλανδίας μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF).