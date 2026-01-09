Ελλάδα

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για συμπλήρωμα διατροφής να μην καταναλωθεί: «Περιέχει μη εγκεκριμένο συστατικό»

Το προϊόν διακινήθηκε από την εταιρεία Augment Life, Γερμανίας και προωθείται στη χώρα μας μέσω διαδικτύου
ΕΟΦ
EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιάννης Παναγόπουλος

Προειδοποίηση εξέδωσε ο ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής, που προωθείται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (09.01.2026) αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει μη εγκεκριμένο συστατικό.

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί (σήμερα 09/01/2026) ότι το προϊόν NMN B–NICOTINAMID MONONUCLEOTIDE (CAPS και POWDER) σε διαφορετικές συσκευασίες προέλευσης Γερμανίας, το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα σαν συμπλήρωμα διατροφής, βρέθηκε να περιέχει το μη εγκεκριμένο νεοφανές συστατικό NMN (nicotinamide mononucleotide).

Το προϊόν διακινήθηκε από την εταιρεία Augment Life, Γερμανίας.

Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους το προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Επίσης επισημαίνεται ότι προωθείται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου.

Η πιο πάνω ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Νορβηγίας μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASSF).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
123
119
71
69
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πάτρα: Έκτος άνδρας παραδόθηκε για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου σε νυχτερινό μαγαζί
Προσωρινά κρατούμενος έχει κριθεί, με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ένας 26χρονος μετά την απολογία του, ενώ τρεις ακόμη άνδρες ηλικίας 39, 36 και 29 ετών αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους
30χρονος
«Υπάρχουν κι άλλοι δράστες, κάποιοι φοβούνται» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου που δολοφονήθηκε στις Σέρρες
«Οι υποψίες μας είναι ότι δεν είναι ένας ο δράστης, υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που διαφεύγουν, είναι αδύνατον να καταφερθούν αυτά τα χτυπήματα από ένα άτομο» τονίζει ο δικηγόρος Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος
Σέρρες
Newsit logo
Newsit logo