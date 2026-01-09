Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για συμπλήρωμα διατροφής να μην καταναλωθεί: «Περιέχει μη εγκεκριμένο συστατικό»

Προειδοποίηση εξέδωσε ο ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής, που προωθείται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (09.01.2026) αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει μη εγκεκριμένο συστατικό.

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί (σήμερα 09/01/2026) ότι το προϊόν NMN B–NICOTINAMID MONONUCLEOTIDE (CAPS και POWDER) σε διαφορετικές συσκευασίες προέλευσης Γερμανίας, το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα σαν συμπλήρωμα διατροφής, βρέθηκε να περιέχει το μη εγκεκριμένο νεοφανές συστατικό NMN (nicotinamide mononucleotide).

Το προϊόν διακινήθηκε από την εταιρεία Augment Life, Γερμανίας.

Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους το προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Επίσης επισημαίνεται ότι προωθείται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου.

Η πιο πάνω ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Νορβηγίας μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASSF).