Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για βρεφικό γάλα που σχετίζεται με αλλαντίαση

Καμπανάκι χτυπάει ο ΕΟΦ για ένα βρεφικό γάλα σε σκόνη από τις ΗΠΑ, που διακινείται μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

Ο ΕΟΦ εξέδωσε προειδοποίηση για το συγκεκριμένο γάλα σκόνη, καθώς, καθώς σχετίζεται με αλλαντίαση σε βρέφη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, πρόκειται για το γάλα ByHeart Whole Nutrition Infant Formula. Το συγκεκριμένο προϊόν πωλείται και μέσω της πλατφόρμας Amazon.com, επομένως είναι πιθανή η διακίνησή του και στην Ελλάδα.

Η αλλαντίαση είναι μία σπάνια, αλλά σοβαρή παραλυτική νόσος, αναφέρει ο Εθνικός Οργανισμός Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ). Προκαλείται από μία νευροτοξίνη που παράγουν ορισμένα βακτήρια του γένους κλωστηρίδιο (Clostridium ). Υπάρχουν έξι είδη αλλαντίασης, μία εκ των οποίων είναι η τροφιμογενής.