Ο ΕΟΦ προειδοποιει: Μην αγοράζετε φάρμακα που πωλούνται online

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) για τον σοβαρό κίνδυνο για την υγεία τους όσοι αγοράζουν φάρμακα για τον διαβήτη και το αδυνάτισμα από το διαδίκτυο.

Παράλληλα, ο ΕΟΦ υπενθυμίζει ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται η διαδικτυακή πώληση κανενός φαρμάκου.

Έναυσμα για την ανακοίνωσή του, αποτέλεσε η πρόσφατη προειδοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) για την απότομη αύξηση στην ΕΕ παράνομων φαρμάκων της κατηγορίας των αγωνιστών GLP-1 για απώλεια βάρους και διαβήτη.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

Η σεμαγλουτίδη

Η λιραγλουτίδη

Η τιρζεπατίδη

Όπως εξηγεί ο ΕΟΦ, τα παράνομα φάρμακα συχνά πωλούνται μέσω κακόβουλων ιστότοπων και προωθούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ΔΕΝ είναι εγκεκριμένα και ΔΕΝ πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες ψεύτικα προφίλ Facebook, καθώς και διαφημίσεις και καταχωρίσεις ηλεκτρονικού εμπορίου σε κακόβουλους ιστότοπους, αναφέρει. Πολλές από αυτές φιλοξενούνται εκτός της ΕΕ. Μάλιστα για να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, οι κακόβουλες πηγές κάνουν παράνομη χρήση επίσημων λογοτύπων και αναφορά σε ψευδείς εγκρίσεις και συστάσεις είτε φορέων είτε προσώπων.

Ο ΕΟΦ παρακολουθεί ενεργά τους παράνομους προμηθευτές, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο διασυνοριακών συνεργασιών. Ενημερώνει επίσης συστηματικά το κοινό για τη διακίνηση παράνομων φαρμάκων. Η περαιτέρω αντιμετώπιση περιλαμβάνει μέτρα, όπως απόσυρση προϊόντων και αποκλεισμό ιστότοπων όταν αυτό είναι δυνατό.

Πολύ υψηλός κίνδυνος για την υγεία

Τα παράνομα φάρμακα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία, υπογραμμίζει ο ΕΟΦ. Μπορεί να μην περιέχουν καθόλου τη δηλούμενη δραστική ουσία ή ακόμη να περιέχουν άλλες επιβλαβείς ουσίες που αποκρύπτονται από τη σύνθεσή τους. Επομένως, οι χρήστες των φαρμάκων αυτών διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο:

Αποτυχίας της θεραπείας

Απροσδόκητων και σοβαρών προβλημάτων υγείας

Επικίνδυνων αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα

Οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 είναι συνταγογραφούμενα φάρμακα για σοβαρές παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και η παχυσαρκία. Είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπό την επίβλεψη γιατρού.

Κατά συνέπεια, οι ασθενείς που πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα φάρμακα αυτά, πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους. Πρέπει επίσης να αγοράσουν τα φάρμακα μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής και μόνο από τα φυσικά καταστήματα φαρμακείων.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι προμηθευτές φαρμάκων στην Ελλάδα

Στην χώρα μας, δεν επιτρέπεται η διαδικτυακή πώληση φαρμάκων, ξεκαθαρίζει ο ΕΟΦ. Αν και σε ορισμένες χώρες έχουν θεσπιστεί προϋποθέσεις για την ασφαλή πώληση φαρμάκων εξ αποστάσεως από πιστοποιημένα ηλεκτρονικά φαρμακεία, στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει. Απαγορεύεται εντελώς η πώληση φαρμάκων online (εξ αποστάσεως).

Τα φυσικά καταστήματα των φαρμακείων παραμένουν η μόνη αξιόπιστη πηγή προμήθειας φαρμάκων. Οποιαδήποτε προμήθεια φαρμάκου από μη αξιόπιστη πηγή (όπως είναι το διαδίκτυο) έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του χρήστη.

Πώς θα καταλάβετε ότι ένα φάρμακο μπορεί να είναι παράνομο

Ένα προϊόν είναι πιθανότατα παράνομο εάν:

Διαφημίζεται ως «εγκεκριμένο» από εθνική Αρχή ή φέρει επίσημους λογότυπους εθνικής Αρχής ή του ΕΜΑ

Πωλείται μέσω ιστοτόπων ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ισχυρίζεται ότι είναι ανώτερο από εγκεκριμένες θεραπείες, χωρίς επιστημονικά στοιχεία·

Δεν διατίθεται μέσω αδειοδοτημένων φαρμακείων

Σημαντικές πληροφορίες για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους

Τα παράνομα φάρμακα προωθούνται διαδικτυακά σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω κακόβουλων ιστοτόπων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συχνά με χρήση ψευδών ισχυρισμών και αναφορά σε ψευδείς εγκρίσεις.

Μπορεί να μην περιέχουν καθόλου τη δηλούμενη δραστική ουσία και μπορεί να περιέχουν άλλες επιβλαβείς ουσίες.

Τα παράνομα φάρμακα εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας της θεραπείας, των απροσδόκητων και σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών και των επικίνδυνων αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα.

Ο ΕΟΦ και ο EMA δεν υποστηρίζουν ούτε προωθούν συγκεκριμένα φάρμακα ή εμπορικά σήματα. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός υποδηλώνει το αντίθετο είναι ψευδής και έχει ως σκοπό την εξαπάτηση του κοινού.

Στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται η διαδικτυακή πώληση φαρμάκων (πώληση εξ αποστάσεως).

Στην Ελλάδα η προμήθεια συνταγογραφούμενων φαρμάκων γίνεται μόνο από τα φυσικά καταστήματα των νόμιμα λειτουργούντων φαρμακείων με ιατρική συνταγή.

Ο ΕΟΦ καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικό στη διαδικτυακή προώθηση και πώληση φαρμάκων και να αναφέρει άμεσα στον ΕΟΦ τυχόν ύποπτους δικτυακούς τόπους, διαφημίσεις ή προϊόντα (email επικοινωνίας: kataggelies@eof.gr). Η βοήθεια αυτή είναι πολύτιμη για την καταπολέμηση των παράνομων προϊόντων και δικτύων διακίνησης και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

