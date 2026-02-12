Ο Γιάννης Παναγόπουλος απαντά στις καταγγελίες – Δείτε live

Συνέντευξη τύπου δίνει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, επιχειρώντας να απαντήσει στις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και έχουν πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις τοποθετήσεις του, καθώς το λεγόμενο «σκάνδαλο της ΓΣΕΕ» έχει προκαλέσει τριγμούς, με αιχμή τη διαχείριση πόρων και τις διαδικασίες εκλογής αντιπροσώπων.
Δείτε live τη συνέντευξη:
Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέμβασή του αναμένεται να κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες:
- Πρώτον, στην απάντηση στις καταγγελίες, με την ηγεσία της Συνομοσπονδίας να τοποθετείται απέναντι στις αιτιάσεις περί «νόθευσης» διαδικασιών και να παρουσιάζει στοιχεία για τη διαφάνεια των ενεργειών της.
- Δεύτερον, στην «επόμενη μέρα» για τον συνδικαλισμό, συνδέοντας τις εσωτερικές εξελίξεις με τη συζήτηση για την «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία» και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
- Τρίτον, στην πολιτική διάσταση της αντιπαράθεσης, με αναφορές στα κέντρα που –όπως εκτιμά η ΓΣΕΕ– βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις που δέχεται και στις επιπτώσεις για την ενότητα του εργατικού κινήματος.