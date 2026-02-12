Ελλάδα

Ο Γιάννης Παναγόπουλος απαντά στις καταγγελίες – Δείτε live

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Συνέντευξη τύπου δίνει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, επιχειρώντας να απαντήσει στις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και έχουν πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις. 

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις τοποθετήσεις του, καθώς το λεγόμενο «σκάνδαλο της ΓΣΕΕ» έχει προκαλέσει τριγμούς, με αιχμή τη διαχείριση πόρων και τις διαδικασίες εκλογής αντιπροσώπων.

 Δείτε live τη συνέντευξη:

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέμβασή του αναμένεται να κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες:

  • Πρώτον, στην απάντηση στις καταγγελίες, με την ηγεσία της Συνομοσπονδίας να τοποθετείται απέναντι στις αιτιάσεις περί «νόθευσης» διαδικασιών και να παρουσιάζει στοιχεία για τη διαφάνεια των ενεργειών της.
  • Δεύτερον, στην «επόμενη μέρα» για τον συνδικαλισμό, συνδέοντας τις εσωτερικές εξελίξεις με τη συζήτηση για την «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία» και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
  • Τρίτον, στην πολιτική διάσταση της αντιπαράθεσης, με αναφορές στα κέντρα που –όπως εκτιμά η ΓΣΕΕ– βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις που δέχεται και στις επιπτώσεις για την ενότητα του εργατικού κινήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
99
68
62
62
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κινηματογραφική καταδίωξη στην Αχαρνών: Συνελήφθη 16χρονος που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή – Τραυματίστηκε αστυνομικός
Αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει και εκείνος πάτησε περισσότερο το γκάζι - Χτύπησε μηχανή αστυνομικού προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη - Στο 401 ο τραυματίας
Μηχανές ΔΙΑΣ
Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους χτυπά ξανά το απόγευμα: Πότε θα μας επιτρέψει ο καιρός να ψήσουμε
Διπλό το κύμα κακοκαιρίας που προκαλεί βροχές ανήμερα της Τσικνοπέμπτης - Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά και η πρόγνωση των επόμενων ημερών - Δείτε live την εξέλιξη των φαινομένων
Βροχή
Newsit logo
Newsit logo