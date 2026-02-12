Ο Γιάννης Παναγόπουλος απαντά στις καταγγελίες – Δείτε live

Συνέντευξη τύπου δίνει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, επιχειρώντας να απαντήσει στις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και έχουν πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις τοποθετήσεις του, καθώς το λεγόμενο «σκάνδαλο της ΓΣΕΕ» έχει προκαλέσει τριγμούς, με αιχμή τη διαχείριση πόρων και τις διαδικασίες εκλογής αντιπροσώπων.

Δείτε live τη συνέντευξη:

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέμβασή του αναμένεται να κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες: