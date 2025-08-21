Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ο Γολγοθάς των πυρόπληκτων στη Κερατέα μετά τις καταστροφικές φωτιές – «Είμαι 11 μέρες χωρίς ρεύμα»

Χωρίς ρεύμα, με καμένα σπίτια και ζώα, οι πυρόπληκτοι της χώρας προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, αντιμετωπίζοντας τεράστιες δυσκολίες στην καθημερινότητά τους
Η κυρία Αργυρώ Πάλλα ζει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εδώ και 11 μέρες
Η κυρία Αργυρώ Πάλλα ζει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εδώ και 11 μέρες / Orange Press

Δώδεκα μέρες μετά τη φωτιά που σάρωσε το Δημολάκι Κερατέας, η κυρία Αργυρώ Πάλλα ζει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η πυρκαγιά κατέστρεψε τα κοτέτσια της, αφανίζοντας σχεδόν 40 κότες, και η ίδια προσπαθεί να επιβιώσει με κεριά.

«Ο άντρας μου βγαίνει αύριο από το νοσοκομείο. Πού θα τον φέρω; Είμαι 11 μέρες χωρίς ρεύμα. Έχω κάνει όλα τα χαρτιά, έχω φτιάξει καλώδια και περιμένω, αλλά συνέχεια το αναβάλλουν», λέει απελπισμένη η κάτοικος στην Κερατέα μετά την πυρκαγιά.

Για τη μέρα της φωτιάς θυμάται μια «πύρινη κόλαση»: «Έφυγα στο τσακ. Δεν έβλεπα τον δρόμο, ήταν όλο καπνός. Κάηκαν 36-37 κότες, ισοπεδώθηκαν κοτέτσια, έλιωσαν τζάμια και αλουμίνια, το γκαράζ κάηκε όλο. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω για να έρθει το ρεύμα».

 

Η ίδια τονίζει ότι πολλοί συγχωριανοί της βρίσκονται σε ακόμα χειρότερη κατάσταση, αφού τα σπίτια τους κάηκαν ολοσχερώς και δεν μπορούν να επισκευαστούν. «Κρίμα ο κόσμος», λέει συγκλονισμένη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ δεν καταρρέει» – Πρώτη στην ΕΕ σε ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες η Ελλάδα δείχνει η Eurostat
Ο υπουργός Υγείας τονίζει ότι τα στοιχεία είναι ίδια από το 2016, «είμαστε πάντα τελευταίοι», του χρόνου στη δημοσκόπηση της Eurostat «θα είμαστε πολύ καλύτερα» - Η ιστορία του δισεκατομμυριούχου σε κέντρο υγείας ελληνικού νησιού
Άδωνις Γεωργιάδης
5
Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι έστειλε εξώδικα για δημοσιεύματα που την ήθελαν να αγοράζει πολυτελές ακίνητο στο Ελληνικό
Τα εξώδικα αφορούν τα sites Karditsa sta akra και VoiceNews, τα οποία είχαν αναφέρει ότι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι αγόρασε πολυτελές διαμέρισμα, αξίας 3 εκ. ευρώ, στον ουρανοξύστη που χτίζεται στο Ελληνικό
Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη 14
Newsit logo
Newsit logo