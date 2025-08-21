Ο Γολγοθάς των πυρόπληκτων στη Κερατέα μετά τις καταστροφικές φωτιές – «Είμαι 11 μέρες χωρίς ρεύμα»

Δώδεκα μέρες μετά τη φωτιά που σάρωσε το Δημολάκι Κερατέας, η κυρία Αργυρώ Πάλλα ζει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η πυρκαγιά κατέστρεψε τα κοτέτσια της, αφανίζοντας σχεδόν 40 κότες, και η ίδια προσπαθεί να επιβιώσει με κεριά.

«Ο άντρας μου βγαίνει αύριο από το νοσοκομείο. Πού θα τον φέρω; Είμαι 11 μέρες χωρίς ρεύμα. Έχω κάνει όλα τα χαρτιά, έχω φτιάξει καλώδια και περιμένω, αλλά συνέχεια το αναβάλλουν», λέει απελπισμένη η κάτοικος στην Κερατέα μετά την πυρκαγιά.

Για τη μέρα της φωτιάς θυμάται μια «πύρινη κόλαση»: «Έφυγα στο τσακ. Δεν έβλεπα τον δρόμο, ήταν όλο καπνός. Κάηκαν 36-37 κότες, ισοπεδώθηκαν κοτέτσια, έλιωσαν τζάμια και αλουμίνια, το γκαράζ κάηκε όλο. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω για να έρθει το ρεύμα».

Η ίδια τονίζει ότι πολλοί συγχωριανοί της βρίσκονται σε ακόμα χειρότερη κατάσταση, αφού τα σπίτια τους κάηκαν ολοσχερώς και δεν μπορούν να επισκευαστούν. «Κρίμα ο κόσμος», λέει συγκλονισμένη.