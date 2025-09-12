Ο καρδιοχειρουργός του Ιπποκράτειου με το «φακελάκι», έπεσε από καρέκλα – Αναβλήθηκε για τις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του

Αναβλήθηκε για τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 η δίκη του καρδιοχειρουργού του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου που συνελήφθη για «φακελάκι» – σε βάρος του γιατρού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το το πλημμέλημα της δωροληψίας.

Ο κατηγορούμενος απουσιάζε απο το δικαστήριο καθώς, σύμφωνα με τον δικηγόρου του, υπέστη κάκωση στη μέση του έπειτα από πτώση από καρέκλα και πρέπει να παραμείνει κλινήρης στο σπίτι του με μερική ακινησία.

Απούσα από τη δικαστική αίθουσα ήταν και η η καταγγέλουσα με το δικηγόρο της να κάνει γνωστό ότι έπρεπε να βρίσκεται δίπλα στο χειουργημένο σύζυγό της.