Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ο καρδιοχειρουργός του Ιπποκράτειου με το «φακελάκι», έπεσε από καρέκλα – Αναβλήθηκε για τις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, υπέστη κάκωση στη μέση και πρέπει να παραμείνει κλινήρης στο σπίτι του
Ο καρδιοχειρουργός του Ιπποκράτειου με το «φακελάκι», έπεσε από καρέκλα – Αναβλήθηκε για τις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του

Αναβλήθηκε για τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 η δίκη του καρδιοχειρουργού του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου που συνελήφθη για «φακελάκι» – σε βάρος του γιατρού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το το πλημμέλημα της δωροληψίας.

Ο κατηγορούμενος απουσιάζε απο το δικαστήριο καθώς, σύμφωνα με τον δικηγόρου του, υπέστη κάκωση στη μέση του έπειτα από πτώση από καρέκλα και πρέπει να παραμείνει κλινήρης στο σπίτι του με μερική ακινησία.

Απούσα από τη δικαστική αίθουσα ήταν και η η καταγγέλουσα με το δικηγόρο της να κάνει γνωστό ότι έπρεπε να βρίσκεται δίπλα στο χειουργημένο σύζυγό της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: «Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει», λέει ο γιος του 54χρονου που σκοτώθηκε
«Μάλλον μπερδεύτηκε και πέρασε την έξοδο που έπρεπε να βγει και έτσι βρέθηκε στην Παναγοπούλα», λέει φίλη της 70χρονης που κινούνταν ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας
Ο 54χρονος με τη σύζυγό του
12
Newsit logo
Newsit logo