Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot συνεχίζει να το γιορτάζει – Βγήκε για ένα ποτό και κέρασε όλους τους θαμώνες στο Fuzz Club

Αν δείτε μια λιμουζίνα να σταματά έξω από το νυχτερινό μαγαζί όπου βρίσκεστε και κατέβει ο Μάκης, ένα είναι σίγουρο: θα φύγετε κερασμένοι! Γιατί ο Μάκης, που κέρδισε το Eurojackpot, συνεχίζει να το γιορτάζει και να κερνά όλους τους θαμώνες στα νυχτερινά κέντρα όπου κυκλοφορεί με την παρέα του.

Το περασμένο Σάββατο βρέθηκε στο Fuzz Club, κάνοντας θεαματική άφιξη με τη λευκή λιμουζίνα του. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εξέλιξη της βραδιάς, όταν οι Trashformers τον αναγνώρισαν ανάμεσα στο κοινό και τον ανέβασαν στη σκηνή. Έχοντας ήδη συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα πάνω του, ο Μάκης έκανε παραγγελιά το θρυλικό «Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου» και, αφού χόρεψε με τον κόσμο να τον επευφημεί, ανακοίνωσε από το μικρόφωνο ότι κερνά όλο το μαγαζί.

Φήμες λένε ότι, μετά τη δυναμική επανεμφάνισή του, ο Μάκης της viral τηλεοπτικής διαφήμισης που έχει και για άλλους, ετοιμάζεται και για νέες νυχτερινές εξορμήσεις. Stay tuned!

