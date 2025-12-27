Ελλάδα

Ο μεγαλύτερος πεζόδρομος στην Ελλάδα είναι στο Περιστέρι: «Πατά» την Ερμού για 270 μέτρα

And the Oscar goes to... Εθνικής Αντιστάσεως
Εθνικής Αντιστάσεως

Όλοι θα υπέθεταν πως ο μεγαλύτερος εμπορικός πεζόδρομος της Ελλάδας είναι η Ερμού. Με μία πρόχειρη έρευνα όμως καταλαβαίνει κανείς πως το Περιστέρι νικά στον συγκεκριμένο «διαγωνισμό».

Το «βραβείο» για τον μεγαλύτερο εμπορικό πεζόδρομο στα πάτρια εδάφη παίρνει η Εθνικής Αντιστάσεως στο Περιστέρι. Με μήκος 810 μέτρων, νικά την Ερμού που φτάνει μόλις τα 540 μέτρα.

Ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, μίλησε στην κάμερα του UP Stories κάνοντας λόγο για έναν πεζόδρομο – πρότυπο, που έχει αναβαθμιστεί αισθητά και αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για το Περιστέρι όσο και για την υπόλοιπη Αττική.

Αξίζει να αναφερθεί πως στο βίντεο αναφέρεται εκ παραδρομής ως παράλληλος δρόμος της Εθνικής Αντιστάσεως η Εμμανουήλ Μπενάκη και όχι η Αιμιλίου Βεάκη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
110
65
61
56
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Επιστρέφουν στα μπλόκα οι αγρότες: Κλείνουν το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα – Μετά την Πρωτοχρονιά η πανελλαδική σύσκεψη
Στις επάλξεις βρίσκονται ξανά οι αγρότες αφού μετά την ανάσα των Χριστουγέννων επιστρέφουν και πάλι στα μπλόκα και δείχνουν αποφασισμένοι...
Μάλγαρα 15
Με ελικόπτερο η μεταφορά των 4 νεκρών από τα Βαρδούσια όρη - «Δεν είχε μεγάλη εμπειρία», λέει ο θείος ενός εκ των ορειβατών
Η επιχείρηση ανάσυρσής τους είναι δύσκολη και καθοριστική είναι η συνδρομή μιας έμπειρης ορειβατικής ομάδας που προπορεύεται και στην συνέχεια ακολουθούν τα σωστικά συνεργεία
Οι ορειβάτες που χάθηκαν στα Βαρδούσια όρη
5
Αμετακίνητοι οι αγρότες: Κλείνουν στις 12 το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων - Κινητοποιήσεις σε Νίκαια και Χαλκίδα
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν  προγραμματίσει αποκλεισμό για τα τελωνεία των Ευζώνων και του Προμαχώνα κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους ενόψει της Πρωτοχρονιάς
Το μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα
65
Σχεδόν αγκαλιασμένοι εντοπίστηκαν οι τέσσερις νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια όρη - Ποια είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας
Η παρέα των 4 αγνοούνταν από το πρωί της ημέρας των Χριστουγέννων, καθώς είχαν ξεκινήσει από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας, αλλά όλα δείχνουν ότι έπεσαν σε χιονοθύελλα
Οι τρεις ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια όρη
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
13
Newsit logo
Newsit logo