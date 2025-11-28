Ο Πάνος Ρούτσι στα μπουζούκια και στην Άντζελα Δημητρίου – «Δεν έχει δικαίωμα ο χαροκαμένος πατέρας να βγει έξω;»

Πολλές συζητήσεις προκαλεί η εμφάνιση που έκανε ο Πάνος Ρούτσι στα μπουζούκια, στο κέντρο όπου εμφανίζονται η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής. Ο πατέρας που έχασε το παιδί του στην εθνική τραγωδία των Τεμπών, ανέφερε πως είχε ανάγκη να βγει έξω για λίγες στιγμές διασκέδασης. Όπως είπε δεν επηρεάζεται από τα όσα λέγονται και γράφονται για εκείνον.

Σε δηλώσεις στην κάμερα του ΑΝΤ1 και στην Αναστασία Ζάρκα, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε για την έξοδό του: «Είχα την ανάγκη να βγω έξω. Τίποτα άλλο. Η Άντζελα Δημητρίου είναι πολύ ευθύς άνθρωπος. Πάντα τα πάντα την εκτιμούσα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα καλά λόγια για την στήριξη. Δεν με επηρεάζει κανένα σχόλιο».

«Αυτά που γράφονται, δεν σταματάνε ποτέ. Το ξέρετε. Δεν έχει δικαίωμα ο χαροκαμένος πατέρας να βγει έξω; Δεν έχει δικαίωμα να πιει ένα ποτό έξω; Δεν έχει δικαίωμα να βγει βόλτα; Δεν έχει δικαίωμα να πάει ταξίδι; Έχουμε έναν πόνο, που αυτός ο πόνος με κάθε τρόπο πρέπει να διαχειριστεί. Υπάρχουν φορές που έχεις την ανάγκη να πας έξω, με έναν φίλο σου, να ξεχαστείς με κάποιο τρόπο για λίγες ώρες, να πεις με το φίλο σου μια κουβέντα και να πιεις ένα ποτάκι. Είναι κακό;».

«Αυτός ο άνθρωπος που υπέφερε τόσο πολύ, έχει τόσο μεγάλη δύναμη μέσα του, που δε μπορεί να τον λυγίσει κανένας. Εγώ τον γνώρισα, δεν τον ήξερα. Ήρθε στο καμαρίνι και τα είπαμε. Έχω χάσει κι εγώ δικούς μου ανθρώπους πολλά χρόνια πίσω, αλλά στενοχωριέμαι πολύ όταν βλέπω έναν νέο πατέρα να χάνει ένα τόσο νέο παιδί. Θέλω να τον στηρίξουμε, να τον αγαπάμε και να είμαστε μαζί του» ανέφερε η Άντζελα Δημητρίου εκείνο το βράδυ, με τον κόσμο να ξεσπάει σε χειροκροτήματα.

Μετά το βίντεο, ο Γιώργος Λιάγκας πήρε το λόγο και ανέφερε: «Είναι ωραία εικόνα αυτή; Πείτε μου… Ως απαύγασμα για το τι έχει συμβεί στα Τέμπη. Και το ξαναλέω, το να μπλέκουμε τα Τέμπη με το lifestyle, να κάνει απεργία πείνας ένας άνθρωπος έξω από τη Βουλή για να ξεθάψουν το παιδί του για να πάρουν DNA και να δούνε από το τι πέθανε πραγματικά…

Αφού έτσι αισθάνεται, δικαιούται. Και απ’ τη μία να κάνεις αυτό και να πας να πεθάνεις για να το διεκδικήσεις, και απ’ την άλλη να μπλέκουμε, αν πήγαινε ο Καρβέλας κάθε βράδυ, αν κάλεσες εσύ τον Μπισμπίκη και τη Βανδή ή αν Μπισμπίκης πήγε για να σβήσει το ατύχημα στη Φιλοθέη. Και τώρα να μαθαίνουμε ότι πήγε στο καμαρίνι της Άντζελας Δημητρίου και η Άντζελα και ο Λευτέρης από κάτω βγάζουν λόγους και σε χειροκροτούσε το κοινό στα μπουζούκια. Τίποτα δεν είναι παράνομο. Τίποτα δεν είναι ανήθικο, τίποτα είναι απαγορευμένο ή δεν επιτρέπεται» είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Και είπαμε, η ζωή συνεχίζεται για όλους. Θέλει όμως μία προσοχή, γαμώτο, για να μην ευτελίζεται μία εθνική δολοφονία. Με αυτά και με αυτά, όπως ευτελίστηκε η ιστορία αυτή, γελάνε όσοι θέλουν και αισθάνονται ότι πρέπει να κρύψουν τους πραγματικούς ενόχους για να μην έχουν πολιτικό κόστος. Αυτό γαμώτο φωνάζω δύο χρόνια τώρα και οι ηλίθιοι θεωρούν ότι προσφέρω υπηρεσίες στο Μητσοτάκη».