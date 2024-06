Ο Παραολυμπιονίκης Νίκος Παπαγγελής, Ambassador του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ, επισκέφθηκε το εργοστάσιο στο Αίγιο

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Wheels of Will 3».

To εργοστάσιο του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ στο Αίγιο επισκέφτηκε, την Πέμπτη 30 Μάϊου, ο Παραολυμπιονίκης ποδηλασίας, Νίκος Παπαγγελής, με στόχο την ενδυνάμωση των εργαζομένων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Wheels of Will 3» του αθλητή.

Μέσω αυτής ποδηλατεί σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και συγκεντρώνει χρήματα με στόχο τη στήριξη της δράσης του συλλόγου Φλόγα για τα παιδιά που νοσούν από καρκίνο. Τη φετινή χρονιά, η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, θα διοργανωθεί μετά το πέρας των Παρολυμπιακών Αγώνων.

Στην επίσκεψη αυτή, ο αθλητής ενθάρρυνε και ενέπνευσε τους εργαζομένους, μεταφέροντας τους το μήνυμα της δύναμης και της θέλησης για δράση και υλοποίηση των στόχων τους, μήνυμα το οποίο αποτελεί και βασικό χαρακτηριστικό του «Stay Active» που πρεσβεύει το 100% Φυσικό Μεταλλικό Νερού ΑΥΡΑ της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Αυτός είναι και ένας από τους λόγος που ο Νίκος Παπαγγελής, τα τελευταία 3 χρόνια, είναι Αmbassador του ΑΥΡΑ, εκφράζοντας σταθερά τις αξίες του προγράμματος μέσα από την αξιοθαύμαστη πορεία του.

Οι εργαζόμενοι στο Αίγιο είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Παραολυμπιονίκη, να αλληλοεπιδράσουν μαζί του και να εμπνευστούν από την προσωπική του ιστορία εσωτερικής δύναμης και θάρρους, από τη μάχη του με τον παιδικό καρκίνο έως τις διακρίσεις του σε παγκόσμιο επίπεδο και τους μελλοντικούς του στόχους.

Ο Χρήστος Μπαλατσός, Senior Brand Manager στην Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε σχετικά: «Ο Νίκος Παπαγγελής, αποτελεί ένα σπουδαίο πρότυπο ανθρώπου και αθλητή για όλους εμάς, και η παρουσία του στο εργοστάσιο του ΑΥΡΑ μάς τιμά ιδιαιτέρως.

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί αστείρευτη πηγή έμπνευσης για τους ανθρώπους μας, και μας καθιστά όλους κοινωνούς στο «Stay Active» πνεύμα του που έχει την απαιτούμενη δυναμική να κάνει τα αδύνατα, δυνατά. Παράλληλα, μέσα από τη σημαντική πρωτοβουλία Wheels of Will 3 που έχει καθιερώσει ο ίδιος ο αθλητής, μας δίνεται η ευκαιρία να στηρίξουμε το σημαντικό έργο του συλλόγου Φλόγα».