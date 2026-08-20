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Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε το τέλος της καλοκαιρινής του περιοδείας – Ταλαιπωρείται από πνευμονία

«Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους», ανέφερε ο τραγουδιστής
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
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Την απόφασή του ακυρώσει τις καλοκαιρινές του συναυλίες λόγω ενός προβλήματος υγείας ανακοίνωσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Facebook ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έκανε γνωστό ότι ταλαιπωρείται από πνευμονία γεγονός που δεν του επιτρέπει να συνεχίσει τις συναυλίες του.

Υποσχέθηκε στους θαυμαστές του ότι σύντομα θα είναι και πάλι σε θέση να τραγουδήσει και να απολαύσουν τα τραγούδια του.

Σε ανάρτησή στη σελίδα του στο Facebook επισημαίνει: «Δυστυχώς, μια επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους».

Κάτω από την ανάρτηση εκατοντάδες θαυμαστές, του ευχήθηκαν καλή ανάρρωση.

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