Ο Χρήστος Μαυρίκης με το όπλο στο χέρι: Οι πυροβολισμοί, το ανθρωποκυνηγητό και η σύλληψη

Πανικός προκλήθηκε το βράδυ της 16ης Φεβρουαρίου στην περιοχή Ήμερο Πεύκο στα Σπάτα, όταν ο γνωστός για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τους κοριούς το 1989 και καταδικασμένος Χρήστος Μαυρίκης, ταμπουρώθηκε στο σπίτι του και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα.

Ο Χρήστος Μαυρίκης κρατάει το όπλο στο χέρι του, δευτερόλεπτα πριν πυροβολήσει στον αέρα και σπείρει τον πανικό, έξω από το συγκρότημα κατοικιών όπου διαμένει, στα Σπάτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο το απόγευμα της Δευτέρας (16.02.2026). Οι φωνές του αναστατώνουν την γειτονιά. Διαπληκτίζεται με έναν άνδρα και την οικογένειά του, στους οποίους νοικιάζει ένα διαμέρισμα.

Ξαφνικά ο ένοπλος σηκώνει ψηλά το χέρι και πυροβολεί στον αέρα δύο φορές. Στο σημείο επικρατεί πανικός.

«Μου λέει θέλω ενοίκιο 600 ευρώ, οκ εγώ δεν του λέω δεν έχω πρόβλημα δώστε μου συμβόλαιο. Πήγε πάνω πήρε όπλο, μπαμ – μπαμ κάνει μπροστά στο παιδί», είπε το θύμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχε πρόβλημα με το ενοίκιο, μας απείλησε: «Αν δεν φύγετε τώρα θα σκοτώσω και τους τέσσερις» και ξαφνικά κατέβηκε κάτω με ένα όπλο στο χέρι του, πυροβόλησε στον αέρα δύο φορές μπροστά μας. Εμείς τρομάξαμε μπήκαμε σπίτι και ειδοποιήσαμε την αστυνομία».

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής όπου προσπαθεί να πείσει τον Χρήστο Μαυρίκη που έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του, να παραδοθεί.

Για 5 ώρες διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας προσπαθούσε να πείσει τον Χρήστο Μαυρίκη να παραδοθεί. Γύρω από το σπίτι του στα Σπάτα είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Τα μεσάνυχτα, όταν έγινε έφοδος στο σπίτι του, διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σε έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν πέντε όπλα κρότου, δύο αεροβόλα και μία ναυτική φωτοβολίδα.

Ντοκουμέντο του MEGA απαθανατίζει τον Χρήστο Μαυρίκη με το όπλο στο χέρι, λίγο πριν συλληφθεί.

Την Τετάρτη (18.02.2026) θα δικαστεί ο 75χρονος

Το πρωί της Τρίτης ο 75χρονος Χρήστος Μαυρίκης, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Έλαβε αναβολή για να δικαστεί την Τετάρτη στο αυτόφωρο με το δικαστήριο να διατηρεί την κράτησή του.

Το παρελθόν του «αρχικοριού»

Ο 75χρονος βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι», καθώς σε βάρος του εκκρεμεί κατηγορία για δωροδοκία αρεοπαγίτη από τον Μάιο του 2025.

Ωστόσο, ο Χρήστος Μαυρίκης, είχε απασχολήσει την επικαιρότητα από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Το όνομά του έγινε ευρέως γνωστό, όταν ως τότε υπάλληλος του ΟΤΕ αποκαλύφθηκε πως κατόπιν εντολής του στρατηγού, Νίκου Γρυλλάκη – στενού συνεργάτη του τότε πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη – είχε παγιδέψει το σταθερό τηλέφωνο του γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και πολλών άλλων πολιτικών προσώπων.

Το 1997 ο Χρήστος Μαυρίκης καταδικάστηκε σε 12ετή ποινή φυλάκισης για απόπειρα δωροδοκίας της σημερινής προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα, όταν η ίδια υπηρετούσε στην ανάκριση για υπόθεση λαθρεμπορίας πετρελαίου. Ενώ ένα χρόνο αργότερα, καταδικάστηκε για απόπειρα εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος, παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και παράνομη βία σε βάρος επιχειρηματιών και εκδότη.

Ο Μαυρίκης απασχόλησε εκ νέου τις αρχές τον Αύγουστο του 2022, καθώς φέρεται να συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή κάνναβης μετά από επεισόδιο σε πρατήριο βενζίνης.