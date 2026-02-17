Ο Χρήστος Μαυρίκης οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα μετά τους πυροβολισμούς και το ανθρωποκυνηγητό στα Σπάτα

Ενώπιον του εισαγγελέα πρόκειται να οδηγηθεί σήμερα Τρίτη 17.02.2026, ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος συνελήφθη λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στα Σπάτα, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς και πολύωρη κινητοποίηση της αστυνομίας.

Ο 71χρονος Χρήστος Μαυρίκης, φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα και στη συνέχεια να ταμπουρώθηκε στο σπίτι του, προκαλώντας αναστάτωση στα Σπάτα. Τελικά εντοπίστηκε να κρύβεται σε κοντινό χωράφι, μετά από τρίωρη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου παραμένει κρατούμενος στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η σύλληψή του έγινε το βράδυ της Δευτέρας (16.02.2026), έπειτα από αναζήτηση των αρχών στην περιοχή Ήμερο Πεύκο Σπάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μαυρίκης είχε προηγουμένως ρίξει δύο πυροβολισμούς στον αέρα με καραμπίνα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις καθώς και διαπραγματευτής, προκειμένου να τον πείσουν να παραδοθεί.

Όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στην κατοικία του, διαπίστωσαν ότι είχε αποχωρήσει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού του στην ευρύτερη περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε κρυμμένος σε οικόπεδο με θάμνους, όπου και συνελήφθη.

Κατά πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με διαπληκτισμό με άτομο αλβανικής καταγωγής, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Το “πλούσιο” παρελθόν και ο κατ’ οίκον περιορισμός

Ο Χρήστος Μαυρίκης είναι πρόσωπο που έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις αρχές στο παρελθόν. Έγινε ευρύτερα γνωστός από την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ στα τέλη της δεκαετίας του ’80, για την οποία είχε καταδικαστεί. Στο ποινικό του μητρώο περιλαμβάνεται επίσης καταδίκη για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού.

Πιο πρόσφατα, τον Μάιο του 2025, είχε συλληφθεί ξανά στα Σπάτα μετά από δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για δωροδοκία αρεοπαγίτη. Η υπόθεση αφορούσε καταγγελία ότι είχε αποστείλει επιστολή σε δικαστικό λειτουργό ζητώντας παρέμβαση σε επαγγελματική του υπόθεση με αντάλλαγμα χρήματα. Μετά από κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Για εκείνη την υπόθεση του είχε επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός, έπειτα από σχετικό αίτημά του, ενώ ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για παρεξήγηση.

Ο «Εθνικός Κοριός» του «βρώμικου ’89»

Ο Χρήστος Μαυρίκης, παρότι αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, έμεινε στη μνήμη ως το πρόσωπο-σύμβολο του σκοτεινού παρασκηνίου της Μεταπολίτευσης σε μια από τις πιο πολωμένες περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Το 1989, εν μέσω της πολιτικής θύελλας που έμεινε γνωστή ως «το βρώμικο ’89», ο Μαυρίκης κατηγορήθηκε πως διηύθυνε ένα δίκτυο τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Συνομιλίες υπουργών, πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων ηχογραφούνταν συστηματικά. Οι αποκαλύψεις σόκαραν την κοινή γνώμη και πυροδότησαν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, σε μια περίοδο όπου η Δικαιοσύνη επιχειρούσε να ξεδιαλύνει τα σκάνδαλα Κοσκωτά και Τράπεζας Κρήτης.

Ο ίδιος υποστήριζε ότι ενεργούσε κατ’ εντολή και με την ανοχή υψηλόβαθμων πολιτικών παραγόντων.

Καταδικάσθηκε το 1998 σε πενταετή φυλάκιση για την πολύκροτη υπόθεση της τηλεφωνικής παρακολούθησης πολιτικών.

Πώς ο Χρήστος Μαυρίκης παγίδευσε το τηλέφωνο του Ανδρέα Παπανδρέου

Τον Απρίλιο του 1993, ο υπάλληλος του ΟΤΕ Χρήστος Μαυρίκης κατήγγειλε στα ΜΜΕ πως είχε παγιδεύσει το σταθερό τηλέφωνο του γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου κατ’ εντολή του στρατηγού, Νίκου Γρυλλάκη, συνεργάτη του τέως πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Έτσι, μπορούσε να ακούσει από το ακουστικό του σπιτιού του κάθε τηλεφωνική συνομιλία του πολιτικού του αντιπάλου.

«Η παγίδευση γινόταν μέσα από ΚΑΦΑΟ αλλά και μέσα από διαμερίσματα που νοικιάζαμε τότε. “Τραβάγαμε” τη γραμμή παράλληλα στα διαμερίσματα και βάζαμε εκεί τα μαγνητόφωνα. Είχαμε νοικιάσει 4 έως 5 διαμερίσματα και είχαμε τα τηλέφωνα μόνιμα εκεί» είχε δηλώσει αργότερα σε συνέντευξη που παραχώρησε, προσθέτοντας πως μετά την αποδελτίωση, οι κρίσιμες συνομιλίες δίνονταν στο γραφείο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών για σειρά σκανδάλων που συγκλόνισαν τη χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 – ανάμεσά τους και η υπόθεση Κοσκωτά -αποκαλύφθηκε πως παρακολουθούνταν τα τηλέφωνα πολιτικών, επιχειρηματιών και δημοσιογράφων.

Ο Μαυρίκης κατηγορήθηκε πως είχε ενεργό ρόλο στις υποκλοπές, λειτουργώντας ένα παράνομο δίκτυο παρακολούθησης, το οποίο ηχογραφούσε συνομιλίες και τις διοχέτευε στον Τύπο ή σε πολιτικούς κύκλους. Τα Μέσα της εποχής, τότε, τον χαρακτήρισαν «εθνικό κοριό».

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, χρόνια αργότερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, «παρακολουθούσαμε περισσότερα από 100 τηλέφωνα στελεχών του ΠΑΣΟΚ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρακολουθήσεις ήταν 24ωρες, με αποτέλεσμα οι καταγραφές να αφορούν και διάφορα προσωπικά ζητήματα του Ανδρέα Παπανδρέου, πέρα από τα πολιτικά.

Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Μαυρίκης παρακολουθούσε και το τηλέφωνο της συζύγου του πρωθυπουργού, Δήμητρας Παπανδρέου, χωρίς όμως, κατά τον ίδιο, οι συνομιλίες αυτές να διαρρεύσουν στα Μέσα.

Μετά την καταγγελία του Χρήστου Μαυρίκη κι αφού έχει «πέσει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1993, ακολουθεί μια έρευνα στα ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ που υποδεικνύει ο Μαυρίκης.

Έγιναν εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι από ειδικά κλιμάκια για να αποδειχθούν αν είναι αληθινοί ή όχι οι ισυχρισμοί του. Το πόρισμα των ελέγχων της επιτροπής που επιβεβαίωσαν τις παρεμβάσεις συζητήθηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο στις 16 Ιουνίου 1994.

Σύμφωνα με την έρευνα, διαπιστώθηκε πως παρακολουθήθηκαν τα τηλέφωνα, όχι μόνο του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και του Μιλτιάδη Έβερτ, του Γεράσιμου Κουρή, του Γεωργίου Ράλλη, των γραφείων του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη και του Αντώνη Λιβάνη.